- Victor Costache a declarat ca spera ca in urma decesului femeii care a luat foc la Floreasca sa „invațam cu toții, astfel incat sa nu mai avem parte de o asemenea experiența traumatizanta”, relateaza Mediafax. Ministrul Sanatații a transmis și condoleanțe familiei indoliate. Femeia care a fost arsa…

- Medicul Mircea Beuran a declarat duminica seara, la Antena 3, ca pacienta care a fost arsa in sala de operatie a decedat, la Terapie Intensiva, unde se afla sub control medical multidisciplinar.

- Chirurgul Mircea Beuran a avut o prima reacție dupa ce pacienta in varsta de 66 de ani, care a luat foc pe masa de operații de la Spitalul Floreasca, a murit duminica seara.„Da, a decedat in ATI din Secția de Mari Arși. Era sub control medical, dar probabil contextul biologic in care se gasea…

- Doctorul Mircea Beuran, cel care a finalizat operația femeiicare a fost arsa pe masa de operație din Spitalul Floreasca, spune ca a maiavut un caz de pacient cu arsuri. Intr-o intervenție telefonica la Digi 24, medicul MirceaBeuran a explicat ca sunt cunoscute cazuri de combustie pe masa de operație…

- Medicul Mircea Beuran a explicat sambata seara, la Antena 3, incidentul in urma caruia o pacienta operata la Spitalul Floreasca a suferit arsuri, spunand ca nu era in sala de operatii in momentul producerii incidentului.

- Scandal uriaș la Spitalul Floreasca - Medicul Mircea Beuran este acuzat de neglijența, dupa ce o pacienta a luat foc pe masa de operație. Ministrul Sanatații este somat sa sa trimita urgent un control la Spitalul Floreasca. Dezvaluirile incredibile sunt facute de deputatul USR Emanuel Ungureanu pe…