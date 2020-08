Stiri pe aceeasi tema

- Stimularea donatorului printr-o rasplata financiara pune in pericol siguranța sangelului, pentru ca nu va fi sincer in discuția cu medicul și in completarea chestionarului dinainte de donare, a declarat directorul Centrului de Transfuzii Sanguine din București, Doina Goșa, pentru Libertatea.Donatorul…

- Renato Usatii a organizat provocari noi și iarași incalca legislația. Opinia aparține prezentatoarei TV Elena Levițchi-Pahomova și a fost exprimata pe canalul ei Telegram Ivanovna, relateaza Noi.md. „Provocare din partea lui Usatii. Treaba lui daca incalca legislația. Instanța va hotari. Dar cine e…

- Apple a anuntat ca noua generatie de iPhone, care urmeaza sa fie lansata in toamna, va ajunge pe piata mai tarziu decat s-a intamplat in anii anteriori.Citește și: Raed Arafat a EXPLODAT, dupa demisia epidemiologilor de la DSP București: Au DEZERTAT ca soldatul in razboi Directorul…

- Patru medici epidemiologi au demisionat de la DSP Bucuresti, din cauza volumului prea mare de munca, a anuntat, vineri seara, la Digi 24, directorul adjunct al institutiei, Florentina Iacobi. Seful DSU, Raed Arafat, a afirmat ca demisiile sunt sub semnul intrebarii, data fiind situatia de criza sanitara…

- Eugen Adrian Ionel, director general al Companiei Nationale Unifarm, a fost pus sub control judiciar de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat, printre altele, de luare de mita in legatura cu atribuirea unui contract de achizitie a echipamentelor de protectie impotriva…

- Mai exact, este vorba despre lucrari de intubare a cosului de fum aferent Centralei Termice Turturele. Locuitorii din zona au fost anuntati de intreruperea furnizarii de apa calda printr-un anunt lipit pe usile blocurilor, anunt in care nu exista nicio explicatie pentru intreruperea apei calde…

- Muncitorii din Sri Lanka abandonați de fostul angajator pe Aeroportul din Otopeni și ajutați de autoritați in urma reportajului Libertatea au ajuns la noul lor angajator. Cele 34 de persoane au coborat joi din autocarul firmei la fabrica DeLonghi din Jucu, Cluj. Acolo s-a facut triajul epidemiologic,…