Stiri pe aceeasi tema

- In timpul lucrarilor de renovare la școala din satul Cornii de Sus, comuna Tataraști, județul Bacau, constructorii au descoperit mai multe oase de proveniența umana. Din pacate, nimeni nu a sesizat instituțiile abilitate, așa cum prevede legea patrimoniului. Localnicii sunt cei care au anunțat ceea…

- Direcția de Sanatate Publica Bacau a anunțat apariția unui focar de COVD intr-un centru de persoane varstnice. Creșterea numarului de cazuri de la nivelul județului Bacau, se explica atat prin confirmarea unor suspiciuni internate din comunitate in unitațile sanitare, dar și ca urmare a evoluției unui…

- Aflat la cea de-a XXIX-a ediție, Salonul de Primavara al Artei Naive, Bacau – 2020, organizat, ca in fiecare an de Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale și Centrul de Cultura „George Apostu”, a avut, in premiera, o desfașurare inedita, determinata de instituirea starii…

- La Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” din Onești a fost pus in funcțiune primul aparat de testare in masa pentru Covid-19. Aparatul Real Time RT-PCR a fost achiziționat din donațiile unui numar mare de oneșteni, dar și cu sprijinul primariei, și a primit avizul de principiu de la Direcția de Sanatate…

- Conform Ordonanței de Urgența nr. 30/2020, care cuprinde masuri in domeniul protecției sociale in contextul situației epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului, au fost modificate OUG 158/2005 și Legea 399/2005, acte normative care conțin reglementari privind modul de acordare a concediilor…

- Intr-o mare intersecție a municipiului Onești, la intretaierea bulevardului Oituz cu strazile Tineretului și Sfinții Apostoli, in imediata vecinatate a Bibliotecii „Radu Rosetti” și a Primariei și chiar sub nasul lui Eminescu din originalul portret in chip de monument omagial care are sute de mii de…

- Intr-o videoconferința cu ministrul Sanatații, Victor Costache, care a avut loc la Direcția de Sanatate Publica cu toți managerii de spitale din județ marți, 24 martie, s-a decis ca Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești sa se transforme in Spital suport pentru tratamentul persoanelor izolate…

- “Opinia publica trebuie sa fie informata corect ca biochimiștii, biologii și chimiștii din sistemul sanitar sunt in linia intai a luptei cu Coronavirus. Etapa esențiala in diagnosticul COVID19 este cea din LABORATORUL de identificare a virusului SARS-CoV-2. Specialiștii din laboratoarele medicale din…