- Un fost comandant de submarin nuclear spune ca șansele de supraviețuire ale celor cinci turiști din submarinul Titan, care a disparut in Atlantic, sunt de „aproximativ 1%”, din cauza problemei oxigenului din interior. Un alt expert a adaugat ca salvatorii vor avea „doar o singura ocazie” sa recupereze…

- Salvatorii se straduiesc sa localizeze submersibilul Titan, disparut de duminica, cu cinci persoane la bord, inainte ca rezerva de aer sa se epuizeze.Calatoria de 200.000 de lire sterline, costul pentru fiecare pasager, promitea celor cinci pasageri o calatorie de 12.500 de metri pana la epava Titanicului…

- Proiectat pentru a tine doar cinci persoane timp de o zi - doua ore coborare, cateva ore de explorare a navei esuate si doua ore inapoi la suprafata - submersibilul Titan, care a disparut duminica in timp ce se scufunda catre epava Titanicului, este o ambarcatiune mica. In submarin nu exista scaune…

- Reprezentantul Pazei de Coasta a Statelor Unite, capitanul Jamie Frederick, face, marți seara, precizari cu privire la situația operațiunii de salvare a vasului submersibil care a disparut in Oceanul Atlantic.

- Un submarin cu cinci persoane care ducea turiștii sa vada epava Titanicului a disparut in Atlantic. Submarinul ii ducea pe turiști sa vada epava Titanicului din 1912, la 3,8 km sub apa. O astfel de vizita costa 250.000 de dolari / persoana, iar calatoria dureaza opt zile. Se ridica astfel intrebarea:…

- Timpul care a mai ramas pentru salvarea oamenilor din submersibilul disparut in Atlantic este foarte scurt, iar urmatoarele zile vor fi critice, spune dr. Simon Boxall, expert in oceanografie, citat de BBC. Expertul spune ca situația in interiorul vasului pierdut nu este una prea buna daca el este pierdut…

- Miliardarul britanic Hamish Harding a fost dat disparut. Magnatul se afla in submarinul care explora Titanicul. Fiul vitreg al omului de afaceri a fost cel care a confirmat ca barbatul se afla la bordul submersibilului OceanGate Expeditions, nava care și-a inceput scufundarea catre epava duminica dimineața,…