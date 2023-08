Stiri pe aceeasi tema

- Dana Roba face declarații exclusive dupa ce a fost surprinsa ținandu-se de mana cu un barbat intr-un centru comercial. Vedeta susține ca acesta ii aduce flori, insa are și ea tot dreptul la viața și la a fi fericita. Nu a confirmat daca e sau nu noul iubit, dar susține ca barbatul ii e alaturi in aceste…

- Dana Roba s-a intors la viața oboșnuita de dinainte de a fi mutilata de soțul ei. In urma cu puțin timp, make-up artistul a fost surprins in trafic, la volanul mașinii sale. Imaginile au fost facute publice chiar de sora sa, prin intermediul rețelelor de socializare.

- Sandra Izbașa și Razvan Banica și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, iar cei doi au fost atenți la cele mai mici detalii pentru a ieși totul perfect intr-o zi atat de speciala. Razvan Banica și-a surprins soția cu o surpriza de proporții, iar cei doi au stralucit pe ringul de dans.

- Cu mainile bandajate și cu dureri greu de suportat, fara par in cap și cu cicatrici pe fața, Dana Roba a marturisit ca se simte neputincioasa. Vedeta a spus ca incearca cu toate puterile sa le arate copiilor sai ca este puternica, insa deseori se ascunde ca sa poata sa planga.Totodata, medicii i-au…

- La inceputul lunii iunie, Dana Roba a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost mutilata de soțul ei, cu un ciocan. Deși medicii nu ii dadeau prea multe șanse de supraviețuire, make up artistul s-a recuperat și a facut primele declarații dupa ce a fost torturata de tatal copiilor el.

- Dana Roba, cunoscuta in lumea mondena dupa relația cu Nicolae Guța, se zbate intre viața și moarte, la Terapie Intensiva, dupa ce soțul de care voia sa divorțeze a intenționat sa o omoare. Barbatul a lovit-o de mai multe ori in cap cu un ciocan, in timp ce Dana dormea. Dupa relația cu Nicolae Guța,…

- Au trecut cațiva ani buni de cand Dana Roba a decis sa iși schimbe viața, dupa ce l-a intalnit pe Dumnezeu, intr-o biserica penticostala. Vedeta a renunțat atunci la viața tumultoasa și aparițiile controversate care au adus-o in atenția publicului, și a luat calea credinței. L-a cunoscut pe Daniel Balaciu,…