- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat, joi, referitor la demiterea prefectilor si secretarilor de stat propusi de formatiunea sa, ca este "un gest contradictoriu" al premierului Florin Citu, care transmite "mesaje false" conform carora ar dori intelegere cu USR PLUS. "Este un gest…

- irourile Permanente ale celor doua Camere s-au reunit pentru a lua act de depunerea motiunii de cenzura USR PLUS-AUR si a stabili calendarul dezbaterii acesteia. In schimb s-a decis trimiterea ei la comisii pentru analizarea semnaturilor, dupa ce liberalii au semnalat mai multe vicii de procedura. …

- ​Birourile Permanente ale celor doua Camere au fost convocate vineri, la ora 23.00, în sedinta online, pentru a lua act de depunerea motiunii de cenzura USR PLUS-AUR si a stabili calendarul dezbaterii acesteia. Sedinta a fost amânata pentru sâmbata, la ora 11:00, nefiind întrunit…

- Florin Citu este pregatit sa demita in aceasta noapte ministrii, secretarii de stat si prefectii USR-PLUS de indata ce are loc depunerea motiunii de urgenta. „Gata cu USR-PLUS la guvernare”, sustin surse politice din PNL pentru „Adevarul”

- Liderii USR-PLUS merg la prima ședința de coaliție dupa izbucnirea conflictului deschis cu Florin Cîțu pentru a-i cere în fața sa demisioneze, varianta alternativa fiind o moțiune de cenzura. Florin Cîțu nici nu se gândește și cu susținerea PNL îi acuza pe Dan Barna și…

- ”Promisiunea facuta primarilor PNL (nu cetațenilor romani, cum spune premierul) e mai importanta decat stabilitatea și continuitatea Coaliției.Florin Citu demite fara motiv al doilea ministru USR PLUS, subordonand intregul guvern intereselor PNL. Abuzul nu e ca nu a dat Stelian Ion un aviz in cinci…

- Emil Boc (PNL), fost prim-ministru, acum primar in Cluj-Napoca, a declarat joi, la B1 TV, ca, potrivit Constituției, premierul are dreptul sa remanieze Guvernul atunci cand este nemulțumit de activitatea unuia sau a mai multor miniștri. Boc a precizat ca in procedura demiterii unui ministru nici…

- Intrebat daca in coaliție s-a discutat despre remanierea Guvernului, Dan Barna a declarat ca nu a discutat pana acum cu premierul in acest sens și a anunțat ferm ca nu miniștrii USR-PLUS urmeaza sa fie remaniați.„Nu, nu a existat niciun fel de discuție pana acum (cu premierul Florin Cițu - n.red.).…