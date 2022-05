Stiri pe aceeasi tema

- Vizita in Romania a primei-doamne a Statelor Unite, Jill Biden, este o recunoaștere a atitudinii excepționale de solidaritate cu Ucraina a poporului roman, dar dezbaterile in legatura cu acest subiect au reliefat și un alt aspect „surprinzator”: exista o parte a populației care este de parere ca Romania…

- Jill Biden se afla in vizita in Romania pentru a cunoaște americanii din Baza SUA, dar și pentru a se intalni cu refugiații ucraineni. Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii a publicat un mesaj insoțit de un scurt video pe contul oficial de Twitter, cu comentariul: ”Food is love (Mancarea e iubire)”.Food…

Prima Doamna a Statelor Unite, Jill Biden, le-a servit mancare, vineri seara, militarilor americani aflati la Baza Aeriana de la Mihail Kogalniceanu.

Jill Biden, soția lui Joe Biden, a ajuns vineri in Romania in jurul orei 17.00. Ea a aterizat cu avionul la baza militara de la Mihail Kogalniceanu.

- Prima Doamna a Statelor Unite, soția președintelui SUA, vine in vizita in Romania. Soția președintelui Joe Biden, Jill Biden, urmeaza sa efectueze o vizita in Romania și Slovacia. Jill Biden va ajunge in Romania la data de 6 mai, apoi va merge in Slovacia. Președintele Joe Biden nu-și va insoți soția…

- Prima Doamna a Statelor Unite, Jill Biden, va intreprinde o vizita in Romania si Slovacia in perioada 5-9 mai pentru a se intalni cu membri ai personalului militar si diplomatic american, cu refugiati ucraineni, lucratori umanitari si profesori, a informat luni biroul Primei Doamne, transmite Reuters.…

- Prima doamna a SUA, Jill Biden va vizita Romania si Slovacia in perioada 5 9 mai. In cadrul vizitei, Jill Biden se va intalni cu membrii militarilor americani si cu personalul ambasadei, parintii si copiii ucraineni refugiati. De asemenea, duminica, cand se sarbatoreste Ziua Mamei in Statele Unite,…

Duminica, sarbatorita ca Ziua Mamei in Statele Unite, prima doamna Jill Biden se va intalni cu mame și copii ucraineni care au fost forțați sa iși paraseasca locuințele din cauza razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, a anunțat biroul sau.