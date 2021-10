Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Opt persoane ar fi murit in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, suțin surse din randul forțelor de intervenției citate de Digi24. Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. …

- Ministrul interimar al Sanații, Cseke Attila, a declarat joi, la Antena ca varful valului 4 va fi atins abia peste doua-trei saptamani. El a evitat sa spuna daca se va depași numarul de 20.000 de infectari pe zi. „In mod clar si sigur putem afirma ca nu e varful valului 4 unde suntem azi si ca…

- Ministrul interimar al sanatații Cseke Attila anunța ca varful pandemiei se va inregistra la jumatatea lunii octombrie cand, Romania se va confrunta chiar și cu 20.000 de cazuri de infectarari cu Covid-19 pe zi. „Din ce spun specialiștii, varful valului 4 va fi undeva la mijlocul lunii octombrie sau…

- Cu secții de terapie intensiva pline și un numar tot mai mare de noi cazuri de coronavirus, Dorel Sandesc, vicepreședintele Societații Romane de ATI, propune autoritaților sa ia in discuție transferarea de pacienți Covid in stare grava in alte țari in care exista locuri disponibile. Intr-o intervenție…

- Ministrul interimar al Sanatații susține introducerea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID19. Cseke Attila a spus, la Digi24, ca procesul de imunizare va incepe din aceasta toamna și ii vizeaza in special pe lucratorii din sistemul medical și pe romanii cu boli cronice, dar ca oricine dorește…

- Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatații, a declarat, marți dimineața, ca exista un plan pentru creșterea locurilor in spitale pana la 1518, in contextul in care numarul de paturi ATI pentru pacienții COVID este in prezent de aproape 1000. Acesta a mai spus ca inspectorii vor fi in spitale și…

- Intr-o videoconferința cu reprezentanții DSP, ministrul interimar al Sanatații a cerut cresterea numarului de paturi functionale la ATI, verificarea stocurilor de medicamente si materiale referitoare la COVID-19 si solidaritate intre judete. Cu ocazia primei videoconferințe avuta in calitate de ministru…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a afirmat ca cel mai important lucru este mentinerea capacitatii unitatilor sanitare de gestionare a pandemiei, sustinand ca doreste sa mentina decizia ca spitalele sa aiba fluxuri mixte COVID si non-COVID. De asemenea, Cseke Attila s-a referit si la…