- Revelion de vis pentru Cristina Spatar (47 de ani)! Chiar daca afacerea i s-a dus pe Apa Sambetei in pandemie, Cristinei ii merge de minune in amor. Pentru prima data de la divorț, Cristina iși face publica relația cu Tiberiu Varzaru (26 de ani), tanarul care i-a furat inima de patru ani de zile. Cristina…

- Ieri se scalda in lux, azi este in faliment! Regina R& B, Cristina Spatar (47 de ani), este la pamant cu banii. Pandemia de coronavirus i-a bagat in faliment și ultima afacere din care solista spera sa mai scoata bani macar pentru plata chiriei. “Nu mai merge, inca de la inceputul pandemiei am inchis…

- In urma cu mai multe luni Ana Mocanu deja se vedea intr-o relație foarte serioasa cu Rareș, barbatul de care era indragostita pana peste cap, insa iata ca tot ce e mai frumos repede trece. Cei doi s-au desparțit, iar fostul iubit al brunetei face noi declarații despre separare. El a fost cel care a…

- Walter și Raluca Zenga sunt in plin divorț dupa o relație de 17 ani, din care 14 ani și i-au petrecut casatoriți. Desparțirea lor e una foarte tensionata, tehnicianul italian lansand noi atacuri la adresa fostei lui iubiri. „Aș vrea sa sterg anul 2020 din viata mea. Am invațat foarte multe lucruri despre…

- Raluca Zenga implinește 39 de ani pe 1 noiembrie, dar a pornit deja petrecerea de aniversare. Proaspat desparțita de Walter Zenga, alaturi de care are doi copii, frumoasa blonda incearca sa treaca mai departe. Aflata in Dubai, acolo unde locuiește, Raluca a facut petrecerea și a primit primul ei tort…

- Mama Cristinei Spatar a murit de cancer atunci cand catareata avea 22 de ani. Ea a ingrijit-o timp de 3 ani, deoarece sora sa era plecata in strainatate, iar tatal le-a parasit. "Astazi tata meu, acum recent am aflat, are și el cancer ganglionar. Alaturi de sora mea, incercam sa facem tot…

- “Regina muzicii R&B” trece prin momente cumplite. Dupa ce mama sa a murit de cancer, Cristina Spatar face un anunt dureros despre una dintre cele mai dragi persoane din viata ei. Cristina Spatar trece printr-o adevarata drama Invitata la “Vorbeste lumea”, emisiune difuzata pe Pro TV, Cristina Spatar…

Se spune ca atunci cand avem prieteni, funcționam mai bine. Studiile arata ca riscurile de boli cronice sunt mai mari atunci cand avem probleme cu cea mai buna prietena decat atunci cand ne confruntam cu o criza in relația de cuplu. Aceasta inseamna ca prieteniile joaca un rol foarte important...