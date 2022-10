Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Timisoara au dispus inceperea urmaririi penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 23 octombrie 2022, a suspectului Dascalu Florea, director al Directiei de Intretinere Drumuri Nationale si Autostrazi din…

