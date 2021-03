Ce spune consilierul MS Ștefan Voinea despre acuzele privind publicarea datelor despre vaccinări Ștefan Voinea, consilierul onorific al ministrului Sanatații, cel care a publicat datele privind centrele de vaccinare, susține ca nu a facut nimic ilegal și ca nu a fost intrebat, pana acum, de niciun reprezentant al vreunei autoritați de control despre acțiunile lui. El a admis insa ca nu are o fișa a postului, deoarece nu […] The post Ce spune consilierul MS Ștefan Voinea despre acuzele privind publicarea datelor despre vaccinari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

