Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a indemnat umanitatea, intr un mesaj publicat sambata, sa 39; 39;intinda mana catre cei saraci 39; 39;, criticand 39; 39;cinismul 39; 39; si 39; 39;indiferenta 39; 39; celor care transfera averi din fata computerelor sau care se imbogatesc prin vanzarea de arme si droguri, relateaza AFP,…

- Dintr-odata, Pamantul parca s-a oprit in loc. Azi e luni, dar e duminica, sau, poate ca e joi. Privim, de multe ori, un peisaj care a devenit excesiv de familiar, dar varietatea nu este intotdeauna o optiune, in situatia de fata. Apropierea are loc, in general, de la distanta, prin intermediul apelurilor…

- „Astazi, in jurul orei 15.00, Secția 22 Poliție a fost sesizata direct de catre o femeie cu privire la faptul ca agenții de paza ai unei piețe agroalimentare din sectorul 6 nu i-au permis accesul in incinta și au bruscat-o. Persoana a reclamat ca i s-a solicitat sa iși dea acordul de a i se masura temperatura…

- Seful Inspectoratului Judetean de Politie Gorj, Viorel Salvador Caragea, este cercetat penal pentru „purtare abuziva in exercitarea atributiilor de serviciu”. Subalternii sai Ion Fratilescu - inspector adjunct al Inspectoratului de Politie Gorj...

- Dictatorul Coreei de Nord, in varsta de 36 de ani, a reaparut ieri la o fabrica de ingrașaminte, dupa ce a disparut timp de 20 de zile, starnind tot felul de zvonuri despre faptul ca murise sau ca era grav bolnav. Filmarile video cu vizita lui Kim la fabrica din Suncheon par sa arate o mica rana la…

- Dupa 34 de ani, legendarul Diego Armando Maradona (59 de ani) n-a uitat nimic din acel meci cu Anglia, din ”sferturile” CM 1986. „Mi-am zis: lovesc mingea, apoi duc imediat mana langa cap”. Pe 22 iunie 1986, la 2-1 cu Anglia in "sferturile" Mondialului din 1986, Diego Maradona a marcat și cel mai controversat…

- Ochelarii de soare sunt un accesoriu pe care oricine ar trebui sa il foloseasca, in primul rand, pentru protejarea ochilor razele solare nocive. Este foarte important sa conștientizam ca aceasta este cea mai importanta funcție a lor. Astfel, vom ințelege mult mai ușor regulile impuse de codul bunelor…