Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, intr-un comunicat de presa, ca solicitarile Sindicatului „Elie Radu”, privind majorarile salariale acordate drumarilor, sunt in analiza. Conform sursei citate, in perioada urmatoare, vor putea incepe discuțiile concrete.“La ultima intalnire a Comisiei Paritare, reprezentantii CNAIR si cei ai sindicatului Elie Radu au stabilit ca partile “sa reia discutiile asupra tuturor propunerilor dupa urmatoarea rectificare bugetara anuntata pentru luna noiembrie. In cursul zilei de astazi, 24.11.2020, CNAIR a transmis sindicatului…