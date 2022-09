Stiri pe aceeasi tema

- Este nevoie de o intarire a colaborarii dintre Parlament și Curtea de Conturi, spune președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu: „Cred ca este timpul sa trecem la nivelul urmator”. „Din punctul meu de vedere, cred ca este timpul sa trecem la nivelul urmator. Este nevoie de o intarire a colaborarii…

- PNL Sector 1 se va abtine in bloc la toate proiectele initiate de primarul Clotilde Armand pana ce nu va fi publicat integral raportul Curtii de Conturi si nu vor fi „deblocate” hotararile initiate de catre consilierii liberali. Anuntul a fost facut vineri de consilierul local PNL Gheorghe Dinu. In…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a convocat o sedinta a Consiliului Local, anuntand ca pe ordinea de zi sunt prevazute mai multe proiecte, care „vizeaza domenii esentiale”. Consilierii PNL ai sectorului au transmis ca nu vor sustine niciun proiect propus de primarul de sector si ca o „someaza”…

- Filiala PNL Sector 1, condusa de președintele Sebastian Burduja, ministru al Digitalizarii, a transmis vineri, 12 august, ca se va abtine de la toate voturile din Consiliul Local si i-a cerut edilului Clotilde Armand sa publice urgent raportul integral al Curtii de Conturi, dar si sa isi asume „abaterile…

- Potrivit PNL Sector 1, in loc sa publice raportul Curtii de Conturi, “care a constatat incalcarea flagranta si continua a legii de catre primarul sectorului 1 si a dispus masuri imediate”, “primarul-scandal” al Sectorului 1 se lanseaza in “atacuri penibile, intr-un circ deja caracteristic pentru mandatul…

- Consilierii locali ai PNL Sector 1 afirma ca au sesizat in repetate randuri institutiile abilitate in legatura cu 'derapajele constante' ale primarului Clotilde Armand, iar in aceasta perioada au inceput sa soseasca si raspunsurile, cel mai recent fiind din partea Curtii de Conturi.

- Consilierii locali liberali din Sectorul 1 au transmis ca un raspuns al Curtii de Conturi, la solicitarea PNL Sector 1, arata ca primarul sectorului, Clotilde Armand, ar fi incalcat legea de mai multe ori, prin incheierea mai multor contracte privind atat serviciile de salubvritate, cat si de paza.

- PNL Sector 1 transmite, joi, intr-un comunicat de presa, ca edilul Clotilde Armand „a incalcat legea in mod repetat” și ca dovada ar reprezenta-o un raspuns al Curții de Conturi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…