- Organizatia PNL Iasi a fost zguduita de vestea anchetarii fostului ministru al Mediului Costel Alexe, presedinte al CJ Iasi. Primarul Chirica, ales pe listele PNL Iasi, spune ca a aflat cu neplacuta suprindere despre dosarul in care este vehiculat numele lui Costel Alexe.

- UPDATE – Declarația Președintelui Organizației Județene a PNL Iași, Costel Alexe, privind comunicatul DNA din 04 ianuarie 2020: „Am aflat cu surprindere și am luat act de comunicatul Direcției Naționale Anticorupție privind propunerea inceperii urmaririi penale indreptata impotriva mea. Vreau sa precizez…

- "Am aflat cu neplacuta suprindere despre dosarul in care este vehiculat numele presedintelui CJ Iasi, Costel Alexe. Nu pot comenta acest subiect dar, asa cum am spus intotdeauna, institutiile statului trebuie sa-si faca datoria. Independenta justitiei trebuie sa fie un obiectiv foarte clar al Romaniei…

- DNA cere Procurorului General sa il sesizeze pe președintele Klaus Iohannis pentru incuviințarea urmaririi penale a lui Costel Alexe, fost ministru PNL al Mediului și actual șef al Consiliului Județean Iași, potrivit unui comunicat de presa. In comunicatul oficial nu apare numele lui Alexe, dar surse…

- DNA ii cere președintelui Klaus Iohannis incuviințarea urmaririi penale pentru Costel Alexe, fost ministru al Mediului in Guvernul Orban și actual președinte al Consiliului Județean Iași. El este acuzat ca ar fi primit mita de la un combinat siderurgic 22 de tone de produse din tabla, pentru alocarea…

- Schimbare in Guvernul Orban! Avem un nou ministru al Mediului, Apelor și Padurilor, in persoana lui Mircea Fechet, care a fost pana acum secretar de stat in minister. Acesta il inlocuiește pe Costel Alexe, care a caștigat președinția Consiliului Județean Iași. Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi…

- Schimbare in Guvernul lui Ludovic Orban! Avem un nou ministru al Mediului! Astfel, in locul lui Costel Alexe vine Mircea Fechet, secretar de stat in ministerul Mediului. Schimbarea a fost facuta dupa ce Costel Alexe a caștigat președinția Consiliului Județean Iași.