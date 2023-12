Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, afirma ca ”masurile adiacente” cerute de Austria pentru a fi de acord cu ”Air Schenghen” pentru Romania sunt, de fapt, proceduri pe care tara noastra le aplica deja si pe care Austria le doreste mentinute. El constata ca ”a creat emotie” perspectiva de a se transfera in masa din Austria in Romania cetateni sirieni sau afgani, migranti ilegal. ”In realitate este vorba de a proceda la retrimiterea acelor cetateni care au intrat prin Romania, au fost inregistrati in Romania, in EURODAC sau in SIS – Sistemul Schengen si mai departe au migrat ilegal in Austria”,…