Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol și Smiley au facut publica prima fotografie de la nunta in care apar alaturi de micuța lor, Josephine. In descrierea fotografiilor, cei doi au avut o prima reacție dupa petrecerea de vis de seara trecuta. Indragostiții care ieri au devenit soț și soție in acte și și-au jurat iubire in fața…

- Smiley și Gina Pistol s-au casatorit ieri, 27 mai, atat civil, cat și religios. Aproximativ 300 de prieteni și de apropiați s-au bucurat alaturi de ei la fericitul eveniment la care nași le-a fost un cuplu foarte discret. Intr-o rochie eleganta și vaporoasa, Gina Pistol i-a devenit soție lui Smiley…

- A venit ziua cea mare! Smiley și Gina iși vor jura, astazi, iubire veșnica și devin soț și soție. Artistul și prezentatoarea TV se casatoresc și traiesc cea mai importanta zi din viața lor, alaturi de invitați și fiica lor, Josephine. Spynews.ro, cel mare tare site de știri mondene din Romania, ii ține…

- Gina Pistol și Smiley au devenit astazi, 27 mai, oficial soț și soție! Cununia civila și cununia religioasa au avut loc in prezența familiilor și a celor mai apropiați prieteni, la Palatul Snagov. Spre seara, cei doi miri iși așteapta invitații la Orangeria Iris, o sera aflata la liziera Padurii Snagov,…

- Dupa o buna perioada de timp, Smiley și Gina Pistol s-au casatorit civil, sambata 27 mai. Cei doi vor avea și cununia religioasa tot astazi. Vedetele sunt impreuna de 6 ani, iar de doi ani de zile au devenit și parinți. Smiley a ales un costum bej simplu, de vara și o camașa alba, in timp ce Gina Pistol…

- Sambata, 27 mai, Smiley și Gina Pistol s-au casatorit! Prezentatoarea de la Chefi la cuțite și solistul au spus DA in fața ofițerului de la starea civila. Cei doi au ales sa faca pasul cel mare pe malul Lacului Snagov, iar vestimentațiile alese de ei au atras toate privirile. Smiley și Gina Pistol s-au…

- Gina Pistol și Smiley s-au casatorit! Frumoasa prezentatoare de la Chefi la cuțite a spus cel mai important „Da” din viața ei. Soția lui Smiley a stralucit in rochia alba de mireasa de la cununie.

- Gina Pistol și Smiley se casatoresc la doi ani și jumatate de cand au devenit parinții unei fetițe. Cei doi au dat astazi vestea pe care o așteptau cu nerabdare toți fanii lor, iar Gina Pistol a profitat de interesul acestora și a aratat inelul de logodna. Intr-un clip postat pe YouTube, Smiley și Gina…