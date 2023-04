Trei vinuri vrâncene au primit distincția „Best wine in box“ la Concursul Internațional din Franța

Trei vinuri vrâncene au primit distincția „BEST WINE IN BOX“ (Cel mai bun vin la bag in box) la Concursul Internațional Wine in Box, care a avut loc în Toulouse, Franța. Este vorba de un vin… [citeste mai departe]