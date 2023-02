Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica (51 de ani), antrenorul formației saudite Al-Raed, a reacționat, dupa ce un cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a lovit Turcia, luni dimineața. Primul cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc la ora 04:17 dimineața, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a țarii,…

- Turcia trece prin momente dramatice, dupa ce a fost lovita de doua cutremure de peste 7 grade pe scara Richter in doar noua ore. CNN anunța ca doar in aceasta țara au murit aproape o mie de oameni și sunt zeci de mii de raniți și disparuți. Un fost jucator din naționala de fotbal a […] The post Un fost…

- Ședința de urgența a Comitetului pentru Situații de Urgența, dupa cutremurul devastator care a lovit sudul Turciei luni dimineața. Romania va trimite in zona afectata o echipa RO-USAR, personal specializat de intervenție in astfel de situații din cadrul IGSU.

- Un cutremur major cu magnitudinea 7,9 a lovit luni centrul Turciei și nord-vestul Siriei, provocand moartea a sute de persoane. Multe cladiri s-au prabușit in regiunea acoperita de zapada, forțele de salvare incepand cautarea supraviețuitorilor prinși sub daramaturi. Cutremurul, care a avut loc primele…

- Carmen de la Salciua a fost in Țara Sfanta pentru a treia oara, dar acum a fost alaturi de soțul ei, Marian Corcheș. In exclusivitate pentru Antena Stars, artista a vorbit despre lecțiile pe care le-a primit, dupa ce a fost la Mormantul Sfant. Iata ce declarații a facut cantareața in cadrul emisiunii!

- Carmen de la Salciua și-a obișnuit deja fanii cu latura ei spirituala, iar in aceste zile le impartașește imagini din locurile pe care le viziteaza in Țara Sfanta. Este a treia oara cand artista pleaca in pelerinaj in Israel și de fiecare data trece pe la Manastirea Sf. Sava.

- In ziua de 12 ianuarie, la ora 06:56:04 (ora locala a Romaniei), s-a produs in in apropiere de coasta vestica Turciei un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 10km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 129km NV de Manisa, 129km NV de Izmir, 133km NV de Karabaglar, 140km…

- Epicentrul seismului produs in jurul orei 4:00 a fost localizat in provincia Duzce de la Marea Neagra, dar el s-a resimtit pana la Istanbul, aflat la aproximativ 200 de kilometri de Duzce, si la Ankara.Cutremurul a fost urmat de mai multe replici, potrivit Afad.US Geological Survey (USGS) a inregistrat…