- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer (OVP), vrea sa vorbeasca despre aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen numai dupa ce va fi imbunatațita protecția frontierelor din aceste țari și dupa ce situația din Austria se va imbunatați. Comisia Europeana este cea care trebuie sa ia in considerare propunerile…

- Romania si Bulgaria ar fi meritat sa se alature spatiului Schengen, deoarece isi protejeaza cu seriozitate granitele si au facut multe pentru a stopa migratia ilegala, a transmis ministrul ungar de Externe si al Comertului Exterior, Peter Szijjarto. „Joi, la Bruxelles, statele membre UE au votat pe…

- Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, s-a aratat dezamagita de votul de azi din Consiliul JAI, pentru Romania și Bulgaria. Metsola a scris pe Twitter ca ambele țari meritau sa intre in spațiul Schengen. „Sunt extrem de dezamagita de amanarea aderarii Bulgariei si Romaniei la Schengen.…

- Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, si-a exprimat dezamagirea, joi, dupa Consiliul JAI care a respins accederea Romaniei si Bulgariei la Schengen, si le-a transmis un mesaj cetatenilor acestor tari: meritati sa fiti membri, meritati sa fiti in Schengen. Comisarul pentru afaceri…

- Croația ar trebui primita in Schengen, dar Romania și Bulgaria nu inca, spune ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner. Austria a ramas singura țara care se opune in acest moment admiterii Romaniei in spațiul comun european, dupa ce Olanda și Suedia au renunțat la obiecții. Intr-un interviu acordat…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer (OVP) a declarat marți, cu o zi inainte de o vizita la Zagreb, ca Viena nu are o problema cu aderarea Croației la Schengen și a subliniat ca aceasta țara iși protejeaza bine frontierele. In schimb, el a precizat ca Romania, Bulgaria și Ungaria lasa migranții ilegali…

- Guvernul Olandei a trimis in Romania o misiune de evaluare care sa verifice stadiul indeplinirii criteriilor necesare pentru aderarea la spațiul Schengen, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Misiunea este formata din experți și va dura pana la sfarșitul acestei saptamani. Potrivit surselor citate…

- Romania va avea o a doua banca de stat, Banca de Dezvoltare a Romaniei (BDR), potrivit unui proiect al Ministerului de Finanțe, care așteapta avizele necesare de la BNR și de la Comisia Europeana. BDR va deținuta 100% de statul roman, prin Ministerul inanțelor, capitalul social inițial subscris fiind…