Ce spune Călin Geambașu despre posibilitatea ca Mălina Olinescu să-i fi fost soră Calin Geambașu și Malina Olinescu se cunoșteau dintotdeauna, in plus cei doi au fost colegi la Școala Vedetelor și au urcat de nenumarate ori impreuna pe aceași scena. Despre cei doi s-a scris mult, inițial ca au fost iubiți, apoi ca au fost…frați, insa lucrurile aveau sa nu se lamureasca niciodata, deoarece in 2011, Malina Olinescu s-a sinucis, la doar 37 de ani. Regretata artista s-a aruncat de la balconul apartamentului unde locuia, gestul radical fiind pus pe seama unei depresii cronice cu care aceasta se lupta de mai multa vreme. Calin Geambașu, in varsta de 41 de ani, a incercat dupa moarte… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Calin Geambasu nu a mai apucat sa faca ce-si dorea dintotdeauna si anume sa demonstreze ca el si draga lui colega ar fi frati. Tatal sau, Petre Geambasu, si mama ei, Doina Spataru, au impartit scena o viata intreaga si s-a speculat ca in perioada comunismului ar fi fost mai mult decat colegi.…

- Serviciul Rutier recomanda rute ocolitoare pentru fluidizarea traficului la iesirea din Alexandria in Eveniment / on 23/04/2018 at 15:24 / Avand in vedere lucrarile executate la podul de peste raul Vedea, pe DE 70, la intrarea in municipiul Alexandria, Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman …

- Un singur sector de drum a ramas inchis circulației in Eveniment / Vineri, 23 martie, la ora 13.30, in județul Teleorman a mai ramas un singur sector de drum blocat, respectiv DJ 701, intre localitațile Zambreasca și Ciolanești. Pe celelalte drumuri naționale și județe se circula in condiții…

- Autoritatile intervin la Laceni si Orbeasca de Sus pentru ca apele sa nu intre in gospodariile oamenilor in Eveniment / Apa provenita din precipitattile abundente si scurgerile de pe dealuri creeaza probleme la Orbasca de Sus si Laceni, iar pompierii miliari, impreuna cu membrii Comitetului…

- Bataie intre doi elevi, la Liceul Constantin Noica din Alexandria; jandarmii au gasit un briceag la unul dintre ei in Eveniment / Doi elevi de clasa a XII-a, de la Liceul Constantin Noica din Alexandria, s-au luat la bataie, vineri, 9 martie, iar jandarmii care au intervenit la unitatea scolara au…

- Paturi noi pentru sectia de oncologie a Spitalului Judetean in Social / 30 de paturi au fost achizitionate pentru sectia de oncologie a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, iar pana la finalul lunii martie va ajunge in sectie si restul de mobilier. “Am reusit sa finalizam achizitiile…

- Calin Geambașu nu a uitat-o pe buna sa prietena, regretata artista Malina Olinescu, care a murit in mod tragic in urma cu ani. Malina Olinescu, care s-a nascut la data de 29 ianuarie 1974, provenea dintr-o famile de artiști, mama, Doina Spataru, cantareața consacrata și ruda cu solistul Dan Spataru,…