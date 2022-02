Ce spune Bogdan Aurescu despre bombardamentele din estul Ucrainei

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 720.000 de locuitori din zonele controlate de rebeli din estul Ucrainei au primit cetațenia rusa și pașapoarte intr-o procedura rapida, considerata ca o incercare a Rusiei de a-și marca influența pe scara larga in regiune, transmite Euronews. Pe langa acordarea in procedura accelerata a cetațeniei…

- Audiat in comisiile parlamentare pentru politica externa in legatura cu criza din Ucraina, ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a spus ca este nevoie de o retragere „completa” a trupelor si echipamentelor desfasurate de Federatia Rusa la frontierele Ucrainei si in regiunea Marii Negre. „Am discutat…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a transmis ca nu exista motive de ingrijorare in privinta unui razboi la granita Romaniei si ca cetatenii romani nu trebuie sa fie alarmati in aceasta privinta. De asemenea, Aurescu a precizat ca nu va exista un conflict intre NATO si Ucraina, noteaza News.ro.…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat, duminica, la Prima TV, ca masarea de trupe la granitele Ucrainei creeaza o presiune puternica asupra acestei tari. Aurescu a subliniat ca doar presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, stie de ce Rusia forteaza un conflict in Ucraina. Intrebat…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi, ca actuala criza de securitate „este despre securitatea spatiului euro-atlantic” in ansamblul sau, aratand ca statele aliate trebuie sa continue sa se coordoneze cu privire la masurile concrete, astfel incat sa se obtina o dezescaladare a situatiei,…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu are miercuri consultari cu omologul francez Jean-Yves Le Drian, iar joi va gazdui o reuniune a ministrilor de externe ai Formatului Bucuresti 9 cu Franta si cu participarea Ucrainei, anunta MAE.

- Ministrul propus la Externe, Bogdan Aurescu, a declarat miercuri, la audierea sa in comisiile parlamentare de specialitate, ca Romania este preocupata de situația militara de la granița de est a Ucrainei. „Da, e o situatie care ne preocupa. Am discutat cu Polonia, noi fiind pilonii flancului…