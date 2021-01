Stiri pe aceeasi tema

- Specialistul in imunologie Anthony Fauci, consilier special al presedintiei SUA pentru maladia COVID-19, a afirmat joi ca este usurat ca nu mai trebuie sa il contrazica pe Donald Trump, noteaza AFP. Citește și: Se modifica Platforma de Vaccinare: noi criterii de eligibilitate. Schimbare majora…

- Expertul imunolog american, care a avut o relație complicata cu fostul președinte al SUA, a revenit in sala de presa a Casei Albe, dupa ce Joe Biden a lansat o strategie naționala pentru combaterea epidemiei Covid, scrie The Guardian . Anthony Fauci, cel mai important expert in boli infecțioase al SUA,…

- Specialistul în imunologie Anthony Fauci, consilier special al presedintiei SUA pentru maladia COVID-19, a afirmat joi ca este usurat ca nu mai trebuie sa îl contrazica pe Donald Trump, noteaza AFP.La o zi dupa învestirea lui Joe Biden, directorul Institutului National de Alergii…

- Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Boli Infectioase si Alergii din Statele Unite, a declarat, duminica, ca obiectivul presedintelui ale Joe Biden de a livra 100 de milioane de doze de vaccinuri pentru Covid-19 in primele 100 de zile ale presedintiei sale ”este absolut posibil”,…

- Nu puține au fost vocile conspiraționiștilor care au spus ca in spatele pandemiei de coronavirus se afla miliardarul Bill Gates. El a vorbit despre acest lucru intr-o conferința de presa pentru The New York Times. Unul dintre cei mai bogați oameni din lume a avertizat omenirea, in ultimii ani, ca nu…

- Presedintele ales Joe Biden a afirmat, luni, ca „multi alti oameni ar putea muri” daca presedintele Donald Trump va continua sa blocheze eforturile de a planifica transferul puterii, in timp ce pandemia de coronavirus se agraveaza, el adaugand ca nu va ezita sa se vaccineze, transmite Reuters.

- Anthony Fauci, principalul expert american in boli infectioase, a declarat ca nu are niciun fel de colaborare cu echipa de tranziție formata de Joe Biden. Fauci spune ca deocamdata va continua colaborarea cu administratia presedintelui in exercitiu Donald Trump. „Stau in banca mea. Eu nu sunt politician.…

- America, unde epidemia se intensifica puternic, a inregistrat 91.290 de cazuri noi de miercuri si pana joi, potrivit unor date preluate joi, la ora locala 20.30 (vineri, 2.30, ora Romaniei) de AFP de la universitate, actualizate in continuu. De asemenea, 1.021 de persoane au murit, in aceeasi…