- Fondatorul Microsoft, Bill Gates, a recunoscut intr-un interviu ca nu a investit in Bitcoin si nici nu are de gand sa o faca, scrie BBC . El a spus ca prefera sa investeasca in companii care lanseaza produse revolutionare, precum cele care au dezvoltat vaccinul impotriva malariei. Miliardarul a declarat…

- Elon Musk a generat din nou o crestere a pretului bitcoin-ului dupa ce s-a declarat suporterul celei mai mari criptomonede din lume, scrie Bloomberg, anunța MEDIAFAX. Miliardarul a spus in timpul unei emisiuni a retelei sociale audio Clubhouse ca „bitcoin-ul este un lucru bun”, adaugand ca…

- Fondatorul Microsoft, Bill Gates , a anunțat pe Twitter ca s-a vaccinat anti-Covid. Miliardarul a publicat și o fotografie in care este surprins momentul in care primește prima doza a vaccintului. ”Unul dintre beneficiile de a avea 65 de ani este ca sunt eligibil pentru vaccinul COVID-19. Am primit…

- Fondatorul constructorului american de automobile electrice Tesla, Elon Musk a devenit joi cel mai bogat de pe planeta, dupa ce l-a depasit pe fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Dupa cresterea de 4,8% inregistrata joi de actiunile Tesla, averea lui Elon Musk a…

