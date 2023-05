Stiri pe aceeasi tema

- Victor Slav și Bianca Dragușanu au stat fața-n fața in emisiunea „Detectorul de minciuni” de la Kanal D2. Cei doi au vorbit despre casnicia lor, dar s-au și contrazis in anumite momente. Casnicia Biancai Dragușanu cu Victor Slav a durat doar un an, insa au ramas in relații bune de dragul fetiței lor,…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav au stat fața-n fața chiar in emisiunea pe care vedeta o prezinta la Kanal D2, „Detectorul de miciuni”. Iubita lui Gabi Badalau l-a luat la intrebari pe fostul soț. Bianca Dragușanu a revenit pe micul ecran in calitate de prezentatoare TV și este gazda emisiunii „Detectorul…

- Claudia Patrașcanu și Bianca Dragușanu au avut ieri a doua infațișare in procesul de defaimare. Cele doua au stat fața in fața in sala de judecata de la tribunalul din Constanța și nu au ajuns la o ințelegere, dupa cum a transmis avocata Biancai Dragușanu pentru Spynews . Bianca Dragușanu i-a deschis…

- Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu s-au aflat astazi in fața instanței, acolo unde judecatorii au inițiat un proces, dupa ce actuala iubita a lui Gabi Badalau a dat-o in judecata pe fosta soție a acestuia pentru defaimare și ii cere daune uriașe cantareței. La scurt timp dupa ce cele doua rivale…

- Claudia Patrașcanu a facut noi declarații despre procesul pe care i l-a intentat Bianca Dragușanu pentru defaimare. Cele doua ar trebui sa se intalneasca astazi la Tribunalul din Constanța, anunța Spynews . Pe 1 martie a fost primul termen al procesului dintre Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu,…

- Astazi este o zi mare pentru Bianca Dragușanu, caci frumoasa vedeta iși sarbatorește ziua de naștere. Spynews.ro a aflat cum a fost surprinsa blondina la miezul nopții chiar de catre iubitul ei, Gabi Badalau. Avem informații exclusive despre cum va petrece Bianca astazi, de ziua ei.

- Ce spune Bianca Dragușanu despre nunta cu Gabi Badalau. Influencerița a imbracat, recent, rochia de mireasa chiar pe domeniul actualului sau iubit, dar nu pentru a-și alege modelul privind o nunta apropiata, ci pentru o ședința foto, cu un dublu scop, acela de a-și promova creațiile sale din atelier,…

- Deși trebuia sa se bucure de unul dintre cele mai frumoase momente din viața ei, o mireasa l-a surprins pe viitorul ei soț in timp ce era alaptat de mama lui. Totul s-a intamplat chiar inainte de nunta. Femeia a ramas șocata.