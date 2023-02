Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile la planul de pensii militare care au avut loc in perioada 2015-2019 sunt de asteptat sa aiba un impact pe termen lung, avand ca rezultat scaderea treptata a cheltuielilor cu pensiile militare ca pondere din PIB si, in timp, reducerea generozitatii prestatiei in comparatie cu prestatia medie…

- Menținerea actualei legislații, perioada de referința de 12 luni, rata de inlocuire de 45% și perioada de referința din toata cariera sunt scenariile avansate de Banca Mondiala pentru reforma pensiilor militare, potrivit Ministerului Muncii. In privința pensiilor de serviciu, „eliminarea imediata” sau…

- Modificarile la planul de pensii militare care au avut loc in perioada 2015-2019 sunt de asteptat sa aiba un impact pe termen lung, avand ca rezultat scaderea treptata a cheltuielilor cu pensiile militare ca pondere din PIB, se arata in sinteza Raportului de analiza, evaluare a impactului si ecomandari…

- Banca Mondiala ofera Romaniei mai multe soluții privind reforma pensiilor speciale. Intregul proiect elaborat de Guvern merge in direcția corecta, arata specialiștii de la Banca Mondiala care au analizat soluțiile. Cu referire la pensiile militare, Banca Mondiala sesiseaza ca ponderea lor fața de…

- Desființarea pensiilor speciale este cel mai bun subiect de ping-pong la ora actuala și probabil va fi cel puțin pana la alegerile din 2024. Pensiile speciale nu au aparut de curand, ci sunt de mai bine de doua decenii, astfel ca deși au existat numeroase tentative de desființare, pensiile speciale…

- Europarlamentarul PNL Gheorghe Falca a declarat miercuri, 15 februarie, la RFI , ca ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, este responsabil cu reforma pensiilor speciale și a avertizat ca daca Romania nu rezolva situația pana in martie, tranșa a doua de bani europeni din PNRR nu va fi incasata. Intrebat…

- „In luna decembrie anul trecut a fost un memorandum, un guvern unde toți miniștrii de resort au fost cuprinși intr-un grup de lucru și am lucrat impreuna cu specialiștii din Ministerul Muncii.De atunci am avut aceste discuții pe intreg parcursul anului 2022 am discutat și cu Comisia Europeana și cu…

- Președintele USR, Catalin Drula, a declarat marți, 27 decembrie, ca Guvernul PSD-PNL-UDMR, „patronat de presedintele Iohannis”, nu a facut nici pana acum proiectul de reforma a pensiilor speciale, asa cum prevede PNRR, iar banii europeni risca sa nu mai ajunga in Romania, daca nu este indeplinit jalonul…