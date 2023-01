Stiri pe aceeasi tema

- Ana Oros Daraban, una dintre organizatoarele Roșia Montana Marathon, ucisa de o haita de caini in București Ana Oros Daraban, una dintre organizatoarele și ambasadoarele programului Roșia Montana Marathon care se desfașoara de 9 ani la Roșia Montana, a fost omorata, sambata dimineața, de o haita de…

- Femeia care alerga in zona Lacului Morii din Sectorul 6 al Capitalei a mai trecut, anul trecut, printr-un episod similar: abia a scapat cu viața, in aprilie 2022, dupa ce a fost mușcata, in aceeași zona, de mai mulți caini.

- O femeie in varsta de 43 de ani a fost ucisa sambata dimineața, 21 ianuarie, in zona Locul Morii, dupa ce a fost mușcata de cainii fara stapan din perimetru. Autoritațile bucureștene au deschis o ancheta in acest sens. Iata cum s-a intamplat tragedia!

- O femeie in varsta de 44 de ani a murit, dupa ce a fost atacata de caini, in timp ce alerga in apropiere de Lacul Morii, a transmis Poliția Capitalei, intr-un comunicat. Poliția Capitalei a anunțat ca Secția 20 Poliție a fost sesizata prin 112 ca o persoana care alerga in zona unui lac, din Sectorul…

- O femeie in varsta de 43 de ani a murit, sambata, dupa ce a fost atacata de o haina de caini in timp ce alerga in zona Lacul Morii din București. Conform unor surse judiciare, in luna aprilie a anului trecut femeia a ajuns la spital in stare grava dupa ce a fost atacata de caini in aceeași zona. Poliția…

- O femeie care a iesit la alergat in zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Capitalei a fost omorata de caini sambata.Oficial de la Politie "Astazi, 21 ianuarie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Sectia 20 Politie au fost sesizati, prin 112, cu privire la faptul ca o…

- Autoritațile informeaza ca o femeie a fost gasita moarta in zona Lacului Morii din București. Aceasta a fost atacata de o haita de caini in timp ce alerga."Astazi, 21 ianuarie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 20 Poliție au fost sesizați, prin 112, cu privire…

- Prezentatoarea TVR Dorina Florea spune ca a fost atacata de o haita de caini pe un bulevard din Sectorul 6 al Capitalei și acuza autoritațile ca au refuzat sa intervina, pasand responsabilitatea. Ea spune ca la 112, unde a sunat inițial, i s-a transmis ca nu poate fi ajutata daca nu a fo ...