Stiri pe aceeasi tema

- Augustin Zegrean critica decizia CCR privind revocarea lui Kovesi. Fostul presedinte al Curtii Constitutionale sustine ca decizia fostilor sai colegi “a mers prea departe” si ca “nu pot da dispozitii presedintelui”. Augustin Zegrean adauga, insa, ca seful statului poate sa aplice sau nu decizia Curtii,…

- Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului sef al DNA, fiind constatata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare.Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, critica…

- CCR a statuat ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa semneze decretul de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi. „Presedintele Romaniei nu are competenta constitutionala de a opune argumente de oportunitate in raport cu propunerea de revocare din functie initiata, in conditiile legii, de ministrul…

- CCR a statuat ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa semneze decretul de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi. „Presedintele Romaniei nu are competenta constitutionala de a opune argumente de oportunitate in raport cu propunerea de revocare din functie initiata, in conditiile legii, de ministrul…

- Guvernul sesizeaza luni Curtea Constitutionala in cazul refuzului presedintelui de a o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut dimineata, la Palatul Victoria, o intalnire cu premierul Viorica Dancila pentru a stabili forma sesizarii la Curtea Constitutionala…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa se intalneasca astazi cu premierul Viorica Dancila pentru a stabili forma sesizarii la Curtea Constitutionala (CCR) a refuzului presedintelui Klaus Iohannis de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Fostul presedinte al CCR Augustin Zegrean sustine ca seful statului nu era obligat sa dea curs cererii ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA si ca ministrul Tudorel Toader nici nu are ce ataca la CCR, asa cum a anuntat, neexistand un document, si nici nu poate face acest lucru, singurul abilitat…

- Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu o revoca din functie pe Laura Codruta Kovesi, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, insotit de secretarul general al partidului, Daniel Chitoiu, au sosit la biroul de la Camera Deputatilor al lui Liviu Dragnea. Liviu Dragnea spunea…