- Doua echipa va ajunge, astazi, acolo, a anuntat, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Tot el a precizat ca salvatorii romani vor ramane cat este nevoie in Turcia si numarul lor ar putea sa creasca daca se va cere acest lucru. Raed Arafat a mai spus ca pentru Siria,…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ca in cazul unui cutremur major in țara noastra pot fi mobilizați intre șapte și opt mii de salvatori. „Pompierii in Romania sunt ca cifra la acest moment in jur de 33.000. Hai sa zicem…

- Romania va acorda Siriei un sprijin mai mult umanitar, in urma solicitarii acestei tari la nivelul Protectiei civile europene, a informat, miercuri, secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.

- Romania va acorda Siriei un sprijin mai mult umanitar, in urma solicitarii acestei tari la nivelul Protectiei civile europene, a informat, miercuri, secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, care a precizat ca urmeaza fie stabilite in Comitetul National pentru…

- Romania va trimite in Siria doar ajutor umanitar, acesta urmand sa fie stabilit intr-o ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat, miercuri, ca Romania nu poate trimite misiuni de salvare in 2-3 țari deodata, iar acum acestea sunt in Turcia,…

- Romania trimite mai multe ajutoare in Turcia, inclusiv o noua echipa de salvatori și personal medical. O decizie va fi luata in ședința de astazi a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Proiectul aflat pe ordinea de zi propune scoaterea din rezervele naționale a unor bunuri.

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Romania trimite 59 de persoane in ajutorul Turciei dupa cutremurele de luni și s-a oferit sa repatrieze și cetațeni ai altor state UE daca va fi nevoie, a anunțat șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, luni, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana…

- In valoare totala de 6 milioane de euro, achiziția a fost facuta de DSU, dar prin semnatura generalului Dan-Paul Iamandi, șeful IGSU, chiar in prima zi de stare de urgența, pe 16 martie 2020. DNA cerceteaza contractul, susțin surse din IGSU pentru Libertatea. Dupa achiziția autospecialelor de 600 de…