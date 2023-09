Stiri pe aceeasi tema

- Explozia din Crevedia. Barbatul care a murit, sambata, intr-un poligon privat din judetul Dambovita, dupa ce s-a izbit cu motocicleta de un zid in timpul unei ore la scoala de conductori auto, era colonel in rezerva si lucrase la ISU Dambovita, ocupandu-se, in anul 2020, de verificarile care au dus…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed arafat, a declarat, duminica, la prezentarea raportului preliminar de interventie in cazul tragediei de la Crevedia, ca actiunea pompierilor a avut o abordare defensiva, cu scopul de a raci cisternele din zona si de a preveni extinderea focului,…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența din Ministerul Afacerilor Interne, a susținut, la prezentarea datelor preliminare ale anchetei de la Crevedia, ca nu el, ci comandanții pompierilor au coordonat acțiunea de stingere a incendiului, acțiune in care au fost…

- La opt zile de la dezastrul ce a avut loc la Crevedia, apar noi informații cu privire la urmarile exploziilor de la stația GPL din localitatea dambovițeana. Oficialul aflat in fruntea Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a ieșit, duminica, in fața…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a prezentat un raport privind intervenția echipelor de salvare dupa epxlozia de la Crevedia de saptamana trecuta. El a susținut ca actiunea pompierilor a avut la baza „o abordare defensiva”, al carei scop a fost acela de a raci cisternele…

- Șef al Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) și secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Raed Arafat a vorbit despre posibila cauza a exploziei de la Crevedia. Nu mai puțin de 58 de victime au fost inregistrate, in urma evenimentelor de la locul amintit. Ce se știe pana acum.…

- Interventia de la Crevedia, dupa exploziile produse sambata seara, s-a incheiat, a anunțat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. ”Interventia este finalizata, la locul evenimentului raman pentru supravegherea zonei o autospeciala de stingere si o ambulanta SMURD de la Garda Cornesti”,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat luni ca echipamentul de protecție al pompierilor care au intervenit la exploziile de la Crevedia va fi verificat. Acesta spune ca „pompierii sunt bine echipați și au primit in ultima perioada dotare” care a ajutat inclusiv la…