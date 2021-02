Ce spune antrenorul Parmei despre Denis Man, cel mai scump transfer din istorie

Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu, 51 de ani, fostul antrenor al lui Al Hilal, ar fi in carți la Parma, echipa din Serie A la care joaca romanii Dennis Man și Valentin Mihaila. Roberto D'Aversa a ajuns la 3 eșecuri la rand cu Parma in Italia, ocupanta penultimului loc in campionat. Italianul ar fi pe faraș la „cruciați”,…

- Razvan Raț (39 de ani), fost capitan al echipei naționale, l-a avertizat pe Dennis Man (22 de ani) dupa primele meciuri disputate in tricoul celor de la Parma, care ocupa penultimul loc din Serie A. Razvan Raț, jucator care a evoluat in campionate puternice din Europa, precum Premier League și La Liga,…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Barcelona, Ronald Koeman, a acuzat clubul Paris Saint-Germain ca incearca sa destabilizeze formatia catalana inaintea duelului lor din Liga Campionilor, sugerand un posibil transfer al lui Lionel Messi la campioana Frantei, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Angel…

- Cearta mare la palat, dupa ce Denis Man a fost vandut catre Parma. Jucatorul este oficial cel mai scump transfer din istoria Ligii 1, fiind urmat in clasament de Nicolae Stanciu și de Vlad Chiricheș, ambii jucatori ai Stelei. Parma l-a cumparat pe roman pentru 13 milioane de euro, plus 2 milioane de…

- La finalul meciului Napoli - Parma 2-0, Roberto D'Aversa (45 de ani), antrenorul „cruciaților”, le-a batut obrazul conducatorilor pentru campania de achiziții din aceasta iarna. Cel mai probabil, a fost vizat și transferul lui Dennis Man (22, extrema dreapta). Man a debutat la Parma, in eșecul de pe…

- Internaționalul roman a ajuns in Serie A pentru 13 milioane de euro. Acesta este cel mai scump transfer din istoria Ligii 1.Antrenorul ”cruciaților” nu are de gand sa puna presiune pe noua sa ”perla”. D’Aversa este incantat de transfer, insa iși dorește ca Man sa aiba timp pentru a se adapta in campionatul…

- Valentin Mihaila (20 de ani) a marcat primul sau gol in tricoul Parmei, in meciul pierdut cu Lazio, scor 2-1, in Coppa Italia, iar antrenorul echipei Roberto D'Aversa (45 de ani) l-a felicitat: ”Are un potențial enorm”. Presa peninsulara l-a declarat cel mai bun jucator al Parmei in duelul pierdut din…

- Un tanar de 20 de ani din Romania a fost condamnat la 6 ani de inchisoare in Italia dupa ce a furat din locuințe de lux din centrul orașului Milano. El a operat cu doi sarbi, unul dintre ei sub 18 ani. Intr-una dintre locuințe au furat bijuterii de 600.000 de euro. S-au bucurat pe... View Article