- Echipa de baschet masculin a fost invinsa miercuri, pe teren propriu, de formatia BCMU Pitesti, cu scorul de 78-74 (35-43), in primul meci din trei programate in finala mica a Ligii Nationale, potrivit news.ro. Cea de-a doua partida a seriei va avea loc in 12 iunie, la Pitesti, iar un eventual…

- CSO Voluntari și U-Banca Transilvania Cluj-Napoca s-au intrecut in semifinalele Ligii Naționale de baschet masculin, pe principiul „cel mai bun din cinci partide", caștig de cauza avand transilvanenii, cu scorul general de 3-2. Jocul decisiv s-a disputat sambata, 5 iunie (FOTO), in Sala Polivalenta…

- U-BT Cluj și CSM Oradea conduc cu 2-0 la general in semifinalele Ligii Naționale de baschet masculin și mai au nevoie de o singura victorie pentru a se califica in finala campionatului. U-BT s-a impus, in primele jocuri din confruntarea cu CSO Voluntari, susținute pe teren propriu, cu 88-83 și 89-67,…

- Echipa de baschet masculin CSM Oradea a invins ieri, pe teren propriu, formatia BCM U Pitesti, scor 78-54 (43-31), in primul meci din cele cinci programate in semifinalele Ligii Nationale. Meciul al doilea va avea loc joi, dupa care seria se muta cu doua partide la Pitesti si un eventual decisiv, din…

- Echipele de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj si CSO Voluntari, respectiv CSM Oradea - BCMU Pitesti vor juca in semifinalele Ligii Nationale, dupa ce si-au invins adversarele in doua partide din trei programate in sferturile competitiei, conform news.ro U BT Cluj a eliminat pe CSM…

- Echipa de baschet masculin CSU Sibiu a fost eliminata, miercuri, in sferturile Ligii Nationale, de formatia BCMU Pitesti, care s-a impus in al doilea meci din trei programate, scor 77-65 (37-39). In primul meci al seriei, BCMU Pitesti a castigat, tot la Sibiu, cu scorul de 91-83, astfel ca…

- Ultimele partide din sezonul regulat al Ligii Nationale de baschet masculin se vor juca in 6-7 mai, la Oradea, Constanta si Galati, in cadrul Turneului 14 al competitiei, anunța news.ro. FR Baschet a anuntat programul partidelor din cele trei grupe, dupa cum urmeaza: 6 mai - Athletic…

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova nu are timp deloc de odihna! Dupa turneul desfasurat in Banie, la finele saptamanii trecute, trupa lui Aco Todorov va disputa, joi si vineri, alte doua partide importante din cadrul Ligii Nationale de Baschet Masculin. Pe rand, alb-albastrii se vor duela cu Athletic…