- Un puzzle intrigant, creat de cei de la WeBuyAnyCar.com și prezentat de Eva.ro , este un adevarat test al rabdarii pentru internauți. Acest test solicita participanților sa identifice in cadrul unei imagini cu zeci de ceasuri stradale, un ceas care indica ora 9.00. Majoritatea ceasurilor din imagine…

- Un roman a ales sa protesteze impotriva rasismului cu care se confrunta de zeci de ani in Austria și a intrat in greva foameni in cel mai mare parc din Klagenfurt, un oraș din sudul Austriei. Cotidianul austriac 5Min i-a spus povestea celui pe care, pentru a-i proteja identitatea, il numește Tristan.„Ma…

- Specialiștii spun ca somnul afecteaza fiecare aspect al funcționarii noastre, atat fizice, cat și psihologice, ceea ce inseamna ca, daca dormim bine, vom avea o stare buna ziua urmatoare și vom fi mai motivați la job și chiar mai buni in relațiile cu persoanele din jurul nostru. Afla in randurile de…

- Formatia ACSO Fili a si a anuntat astazi cooptarea a trei noi jucatori pentru noul sezon competitional, in care si-a propus noi performante la nivelul Ligii 3. „Oficialii clubului nostru au ajuns la un acord cu jucatorii Yanis Gageatu, Marius Gabriel Florea si Viorel Valcica, cei trei semnand contracte…

- La 9 iulie 1956 s-a nascut actorul american Tom Hanks, iar in anul 1964 s-a nascut cantareața și actrița americana Courtney Love. In aceeași zi, dar in anul 1968, s-a nascut artistul Daniel Iordachioaie.

- Romania se afla pe primul loc la acest capitol. Salvați Copiii Romania lucreaza direct in comunitațile vulnerabile alaturi de medici, specialiști locali și voluntari pentru a asigura monitorizarea medicala pentru fetele vulnerabile și copiii acestora. Aduce servicii sociale și medicale de calitate adaptate…

- Tanarul mijlocas Rares Pop, fotbalist care a starnit si interesul Universitatii Craiova, si-a prelungit contractul cu UTA Arad . „Pustiul care a intrat rapid in inimile publicului aradean a semnat un nou contract cu UTA. Acesta se intinde pana in vara anului 2027“, a precizat, astazi, clubul aradean…