Stiri pe aceeasi tema

- Miha Mitoșeru, care astazi a implinit 47 de ani, a plecat in cursul acestei dimineți la Roma, pentru a-și aniversa ziua de naștere. Artistul va putea petrece insa doar cateva zile in Italia, intrucat este nevoit sa se intoarca pentru filmarile la emisiunea pe care o prezinta la Kanal D, „Se striga darul”.…

- A sosit sezonul estival, astfel ca numeroase vedete și-au facut deja bagajele și au plecat departe de meleagurile romanești. Printre acestea se numara și Nicoleta Nuca, care a ales ca și destinație vara aceasta chiar Italia. Iata care este plaja preferata a artistei, unde se bucura de soare și liniște…

- Andreea Banica a trecut prin momente foarte grele. Fanii ei s-au ingrijorat imediat dupa ce au auzit ce a pațit. Celebra cantareața și-a pierdut fiul in vacanța. Baiețelul a plecat din hotelul in care erau cazați pentru a se plimba singur, lucru care i-a speriat la culme pe parinții lui. ,,Pai ce crezi,…

- A venit vara, iar mulți romani și-au planificat deja concediile din aceasta perioada. Unii prefera sa mearga la mare, la munte sau sa viziteze cele mai importante capitale europene. In schimb, cei de la European Best Destinations, cel mai vizitat site de turism european, au ales cele mai bune plaje…

- Italia se numara printre topul destinațiilor alese de catre turiștii romani in fiecare vara, astfel ca daca și tu ai de gand sa mergi aici, trebuie sa ai in vedere cinci mancaruri tradiționale pe care nu trebuie sa le ratezi. Sunt un adevarat deliciu și complet diferite fața de cele mancate in Romania!

- A venit vara și vrei sa mergi in vacanța, dar nu ai ales inca destinația? Ei bine, Italia poate fi potrivita pentru tine daca vrei sa te relaxezi și sa vizitezi multe locuri interesante. Iata cat costa un concediu de șapte zile pentru doua persoane.

- A sosit sezonul estival in care toata lumea pleaca sa se bucure de mare și soare! Ei bine, nici Cristina Spatar nu a stat departe de aceste lucruri, astfel ca a plecat de pe meleagurile romanești și s-a oprit direct in Italia. Iata care este plaja ei favorita din aceasta regiune, dar și cat ar costa…

- Amalia Bellantoni se bucura in aceste momente de zile pline de relaxare, asta fiindca este in vacanța, in Sicilia, alaturi de soțul ei și cei doi copii! Ei bine nu doar ca se relaxeaza pe cinste, ci vedeta se și rasfața la cote maxime. Iata ce schimbare de look și-a facut la un salon de infrumusețare…