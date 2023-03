Stiri pe aceeasi tema

- Cursa pentru ultima șansa incheiata tarziu in noapte la America Express – cele trei echipe, Andreea Balan și Andreea Antonescu, Bie Adam și Mikey, Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au trecut prin cele mai diverse misiuni, sperand ca la capatul intrecerii nu se vor afla sub amenințarea vulturului…

- Andreea Antonescu a reușit sa-și indeplineasca un vis pe care il avea din copilarie. Aceasta a trebuit sa plece de la filmarile pentru America Express, iar colega ei, Andreea Balan a fost nevoita sa se descurce singura cu probele.

- Condamnata ca a facut strategie alaturi de Andreea Balan, in competiția "America Express", Andreea Antonescu a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre cele intamplate in emisiune. Ce dezvaluiri a facut vedeta.

- Concurenții de la America Express au avut probleme inainte de inceperea probei. Aceștia au trebuit sa manance creier, ochi de vita și momițe. In timp ce Andreea Balan și Andreea Antonescu au terminat primele, Puya și Melinda au preferat sa fie penalizați.

- Bruja și Pufeh au fost eliminați de la America Express 2023 – Drumul Aurului in ediția difuzata aseara, la Antena 1, cand a avut loc cursa pentru ultima șansa. Cei doi au parasit concursul cu ochii in lacrimi, dar bucuroși ca au trecut prin aceasta experiența. La cursa pentru ultima șansa au intrat…

- Cea de-a doua zi din etapa a treia de la America Express a inceput intr-un mod surprinzator pentru concurenți. Dinu s-a enervat pe fratele sau, Jean Gavril, dintr-un motiv neașteptat. Andreea Balan i-a facut o dezvaluire neașteptata Andreei Antonescu, atunci cand s-a intors in competiție.

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au avut parte de momente grele in America Express, odata cu lasarea intunericului. In incercarea lor de a incheia proba cu succes, cele doua artiste au ajuns intr-o zona in care au fost informate ca oamenii sunt impușcați frecvent. Iata ce provacari au intampinat cand…

- In ediția din aceasta seara din America Express - Drumul Aurului, de pe 15 ianuarie, Andreea Antonescu, Andreea Balan și Puya s-au emoționat pana la lacrimi atunci cand au ajuns in fața șamanului, iar cantarețul a dezvaluit drama prin care a trecut familia lui. Iata ce au transmis concurenții!