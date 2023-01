Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au sarbatori Craciunul separat, noaptea dintre ani i-a prins pe Alex Bodi și Ema Uta impreuna. Cei doi au plecat in vacanța, iar de curand, make-up artistul a acordat in exclusivitate pentru Antena Stars un interviu despre relația cu omul de afaceri.

- Nicoleta Dragne de la Insula Iubirii traiește o perioada foarte frumoasa, asta pentru ca vedeta urmeaza sa devina din nou mamica, tot de baiețel, iar in luna februarie a anului viitor se va intampla minunea. Despre tatal copilului nu se cunosc prea multe detalii, dar in exclusivitate pentru Spynews.ro,…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Dan Bursuc a vorbit despre prietenii și planuri. Manelistul a explicat și care este motivul pentru care toata lumea ii spune „Domnul planuri”. Iata ce marturisiri a facut celebrul cantareț de manele, dar și ce spune despre pasiunea lui pentru muzica!

- Rona Hartner susține ca este terorizata de fostul ei soț la aproape doi ani de la desparțire. Artista este sunata incontinuu de Herve Camilleri. Timp de trei ani, Rona Hartner a avut o relație cu Herve Camilleri, un barbat de origine franceza. Cei doi s-au casatorit, insa lucrurile intre ei nu au mai…

- OnlyFans-ul este foarte la moda in zilele noastre. Din ce in ce mai multe tinere iși fac cont pe platforma destinata conținutului pentru adulți și iși vand pozele pe bani. Andra Voloș este o femeie atragatoare, frumoasa, cu forme voluptoase și ar avea mare succes pe acea platforma, motiv pentru care…

- Coincidența sau nu, de cand Simona Halep il are ca antrenor pe Patrick Mouratoglu, viața i-a schimbat dramatic. Nu prea ii merge bine nici pe plan personal, nici pe cel profesional. Tenismena tocmai ce a trecut printr-un divorț, urmat, la foarte scurt timp, de recentul scandal de dopaj, in care se afla…

- Ruxi si Cristi Mitrea au reusit sa surprinda pe toata lumea la „Sunt celebru, scoate-ma de aici!", dupa ce s-au sarutat de fata cu toata lumea. In ciuda acelor gesturi de tandrete care ne duceau cu gandul la anumite sentimente ascunse pe care le parea ca le nutresc unul pentru altul, simpatica influencera…

- Cristian Boureanu a inceput sa planga in emisiunea lui Rifai, atunci cand l-a intrebat despre relația pe care o are cu Dumnezeu. Interviul din cadrul emisiunii „40 de intrebari” urmeaza sa fie difuzat duminica. Intrebata de presa care dintre invitații sai au surprins-o cel mai tare in ultima perioada,…