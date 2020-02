Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam are o familie minunata, formata dintr-un sot iubitor si o fetita superba. Vedeta s-a gandit deja la o doua sarcina, iar de curand a dezvaluit si care sunt planurile sale pentru cel de-al doilea copil.

- Toata lumea il cunoaste pe Mihai Bendeac. Celebrul actor este un personaj efervescent al showbizului romanesc . Vedeta este de o sinceritate iesita din comun, insa atunci cand vine vorba de femeile cu care s-a iubit de-a lungul anilor, actorul ocoleste subiectul cu mult tact.

- Desi are o frumusete rapitoare, Anda Adam a decis de curand sa-si faca o interventie estetica. Vedeta le-a dezvaluit recent fanilor ca doreste sa isi opereze nasul si cu aceasta ocazie le-a trimis si un mesaj.

- Mimi este caștigatoarea din acest an la categoria Social Media Star, din cadrul Galei Unica. Prima oara am discutat cu ea in august , cand a vorbit fara perdea despre bullying, hibe din invațamantul romanesc, prejudecați și planuri de viitor. Din august și pana acum, Mimi a crescut pe plan personal…

- Dupa ce a devenit celebru datorita serialului fenomen care a provocat isterie in randul adolescenților, Dorian Popa a cucerit inimile sutelor de fane. Avand un zambet fermecator și o charimsa inconfundabila, fetele suspina la fiecare poza postata de cantareț pe rețelele de socializare. Insa deși acum…

- Desi acum are o cariera minunata, lucrurile nu au stat la fel de bine dintotdeauna in ceea ce o priveste pe Albertina Ionescu. Vedeta de televiziune a dat dovada de multa ambitie si determinare de-a lungul timpului, facand primii pasi spre o meserie inca din adolescenta.