Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan are in plan sa scoata o carte despre divorțul de Laurențiu Reghecampf. Impresara a marturisit ca va pune acolo toate dovezile pe care le are despre antrenorul de la Universitatea Craiova. Vedeta a aflat din presa ca soțul ei a depus actele de divorț, deși știa ca acesta are o relație…

- Anamaria Prodan nu are de gand sa-l ierte pe Laurențiu Reghecampf. Impresara a lansat un nou atac la adresa antrenorului de la Universitatea Craiova. Vedeta susține ca avocații sai au strans toate dovezile prin care demonstreaza ca soțul ei ar fi sustras din banii familiei.A mai ramas puțin pana cand…

- Anamaria Prodan nu vrea sa ramana o femeie singura, ci știe foarte bine ca dupa divorțul de Laurențiu Reghecampf iși va gasi jumatatea. Cum trebuie sa arate barbatul langa care se va afișa cunoscuta impresara

- Nuți a intrat in atenția publicului, dupa ce a participat la reality show-ul pe care il avea Anamaria Prodan in urma cu mai mulți ani. Ea era bona lui Laurențiu Jr. și tot ea se ocupa de casa. Anamaria Prodan avea foarte mare incredere in Nuți și o lua cu ea peste tot pe unde pleca. Elena Fulgeanu este…

- In varsta de 49 de ani, Anamaria Prodan a declarat mereu ca e o femeie instarita, care iși permite sa duca o viața de lux. O parte din averea ei a moștenit-o de la Ionela Prodan, regretata cantareața de muzica populara, iar cealalta parte a dobandit-o prin munca. Pentru Fanatik a dezvaluit in ce domenii…