- S-a aflat ce facea Ana Morodan in mașina inainte sa fie oprita de polițiști, gesturile bizare fiind observate de ceilalti participanti la trafic. Dupa ce a fost reținuta timp de 24 de ore de oamenii legii, fiind prinsa la volan sub influența alcoolului și a unor substanțe interzise, „Contesa digitala”…

- Ana Morodan a petrecut 24 de ore in arest, dupa ce a fost testata pozitiv la alcool și droguri și fara permis, la volan. Influencerita cu jumatate de milion de urmaritori a fost plasata sub control judiciar pentru 60 de zile și este cercetata in trei dosare penale.

- Ana Morodan a fost surprinsa in timp ce era oprita de poliție pentru prima oara, in Piața Charles de Gaulle, dupa ce a facut accident. In imagini se vede cum vedeta este dusa de braț de polițiști la autospeciala, iar mașina vedetei incurca circulația in sensul giratoriu.

- Ana Morodan a fost reținuta, miercuri, de polițiștii de la Rutiera din Capitala de doua ori, dupa ce a provocat un accident ușor și a condus sub influența așcoolului și a substanțelor psihoactive.Procurorii au decis control judiciar pentru 60 de zile pe numele Anei Morodan și va fi eliberata dupa 24…

- Ana Morodan, una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul romanesc, se afla in mijlocul unui scandal rușinos! Contesa digitala, așa cum se prezinta publicului larg, s-a ales cu nu mai puțin de trei dosare penale, dupa ce a provocat doua accidente. Aceasta, potrivit testelor, se afla sub influența…

- ”Contesa digitala”, Ana Morodan, a fost reținuta pentru 24 de ore, dupa ce a fost prinsa de catre polițiștii de la de Brigada Rutiera, bauta, drogata și cu permisul suspendat.Aceasta a fost oprita in trafic in zona de Nord a Capitalei, iar la control s-a stabilit ca avea permisul suspendat. La testare…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau, impreuna cu procurorii DIICOT, efectueaza opt perchezitii domiciliare in judet, intr-un dosar de trafic de droguri de risc si mare risc. Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție, subcomisar Catalina Paduraru,…

- La data de 6 ianuarie 2023, in jurul orei 23,15, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii Serviciului Rutier, pe strada Stejarului din Alba Iulia, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 29 de ani, din Alba Iulia. In urma testarii conducatorului…