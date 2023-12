Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman este o femeie puternica, iar acest lucru l-a dovedit in ultimul timp, mai ales in urma problemelor prin care a trecut, atat cu mama ei, cat și cu tata fiicei sale. Dupa desparțirea de Marius Elisei, este vedeta din showbiz-ul romanesc pregatita sa iși refaca viața sau nu. Iata ce declarații…

- Alina Sorescu a facut primele declarații, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa decizia magistraților. Vedeta a dezvaluit cum vor arata sarbatorile de iarna din acest an pentru ea. Iata unde iși vor petrece vacanța cele doua fetițe pe care Alina Sorescu și Alexandru…

- Horoscopul zilei de 11 decembrie 2023. Peștii primesc o veste bunaHoroscopul zilei de 11 decembrie 2023 spune ca nativii din zodia Peștilor primesc o veste buna. Acestea zodii se bucura e schimbarile care se petrec in viața lor. In plus, Peștii sunt influențați de planata Jupiter, a norocului și…

- Alina Sorescu și Alexandru Ciucu și-au dorit divorțul de aproape doi ani, insa procesul nu s-a finalizat. Cei doi se lupta pentru custodia fetițelor, iar, in prezent, micuțele locuiesc alaturi de artista. In acest timp, designerul vestimentar are program de vizita și petrece timp cu fiicele lui.

- Alex Ciucu duce o viața de burlac autentic! A divorțat de Alina Sorescu, iar noul stil de viața se pare ca nu ii priește deloc. Celebrul deisgner face provizii serioase, de teama ca foamea ii va da tarcoale intr-un moment nepotrivit! Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini exclusive cu el, in care…

- Au trecut mai bine de trei luni de cand Emilia Ghinescu și fostul ei iubit, Sebi, nu mai formeaza un cuplu. De atunci, artista nu s-a mai afișat cu altcineva, spunand ca, in prezent, se concentreaza mai mult pe viața de familie. Ce spune artista despre momentul in care iși va reface viața.

- Catalin Bordea a fost dat de gol de nimeni altul decat prietenul lui, Nelu Cortea, ce face atunci cand vrea sa atraga atenția unei femei. In urma cu cateva luni, s-a speculat ca și-ar fi refacut viața și ar avea o noua iubita.

- Florența Marin, femeia care i-a fost alaturi lui Leo Iorga pana in ultimul moment, face destainuiri despre viața sa, dupa pierderea barbatului iubit. Dra vorbește și despre greutațile prin care a fost nevoita sa treaca. Ce semne ii trimite artistul de dincolo.