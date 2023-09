Stiri pe aceeasi tema

- Testele de urina ar putea fi o varianta de testare antidrog in scoli. Iar daca rezultatele ies pozitive, atunci se poate completa cu test de sange. Este o posibila abordare anuntata de ministrul Sanatatii. In scoli incepe agitatia in legatura cu acest subiect.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a reacționat dupa ce reprezentantii AUR au anunțat ca joi vor organiza un protest impotriva vaccinarii, despre care acestia spun ca va deveni obligatori in Romania. Acesta atrage atenția ca este absolut iresponsabil sa transmiti astfel de mesaje false, mai ales…

- Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hepatitei, marcata in fiecare an pe 28 iulie, se desfașoara anul acesta sub sloganul „O singura viața, un singur ficat!”, fiind un prilej de a evidenția necesitatea accelerarii eforturilor de eliminare a hepatitei virale și importanța prevenirii, testarii și tratamentului.…

- Ministrul Sanatații - Alexandru Rafila a facut recent un anunț surprinzator pentru cei din echipa sa de la minister.Practic, Rafila și-a anunțat colaboratorii ca din septembrie 2023 el nu o sa mai fie ministrul Sanatații, dar deocamdata nu se știe și motivul real pentru care trebuie sa plece din fruntea…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut, joi, ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, sa finalizeze pana saptamana viitoare normele de aplicare la Planul National de Combatere si Control al Cancerului.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, la Bistrita, in cadrul conferintei nationale "Modele de buna practica in administrarea spitalelor, ca este nevoie de o initiativa de modificare a legii malpraxisului "care sa nu fie legata de inte

- Campania de vaccinare impotriva gripei va debuta, anul acesta, cu o premiera: compensarea diferentiata a vaccinurilor. Anuntul vine de la ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Oficialii incearca sa introduca din toamna si o compensare macar partiala la vaccinul HPV pentru femei, iar in pasul doi, la…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, sambata, la Iasi, ca la nivelul institutiei pe care o conduce a fost infiintat un grup de specialisti din toate domeniile care se ocupa de elaborarea unei strategii care sa corecteze imperfectiunile planului actual ce vizeaza pacientii oncologici."Grupul…