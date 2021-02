Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea inca mai șștie scandalul sfarșitului de an dintre Alex Velea, Mario Fresh și Lino Golden, caci zile la rand cei trei s-au ”ințepat” reciproc, astfel ca acum pe cei trei nu ii mai leaga niciun fel de prieteni. Insa, deși s-a pus tacerea peste acest subiect, iata ca acum partenerul Antoniei…

- Antonia și Alex Velea au fost criticați de internauți pentru atitudinea avuta in fața scandalului cu Mario Fresh și Lino Golden, dupa ce tinerii artiști au decis sa rupa prietenia dintre vedete și sa paraseasca gruparea formata de Velea, ”Golden Boy Society”. Apele s-au mai liniștit in aceasta privința,…

- Știm cu toții ca anul 2020 nu a fost unul prea ușor pentru Alex Velea și Antonia, lasand la o parte pandemia care a afectat pe toata lumea! Cei doi au fost implicați intr-un scandal de proporții, dupa ce Lino Golden și Mario Fresh au decis sa rupa orice prietenie cu ei. Acum iubita lui Alex Velea revine…

- Pe principiul „de Craciun, fii mai bun”, sa existe oare semne de impacare intre Antonia și Lino Golden, dupa ce tanarul a fost implicat intr-un scandal monstru cu ea și Alex Velea? Celebra cantareața a postat un mesaj surprinzator pe rețelele de socializare ce i-a facut pe fani sa se intrebe daca nu…

- Pe Edmond Zanidache l-ați putut cunoaște sub porecla „Zanni” in cadrul emisiunii „Chefi la Cuțite”. Puțini știu insa ca tanarul este, de fapt, noul protejat al lui Alex Velea, dupa ce i-a inlocuit pe „fiii” sai, Mario Fresh și Lino Golden. Iata ce se ascunde in spatele baiatului cu look-ul excentric!

- Cei doi fii adoptivi, din punct de vedere artistic, anume Mario Fresh și Lino Golden, și-ar fi ”injunghiat” mentorul, pe Alex Velea. Desparțirea multipla a fost uimitoare. Timpul a trecut, iar tinerii lansați de artist și-au vazut de carierele lor, la fel ca protagonistul poveștii, care și-a gasit un…

- Lino Golden, „fiul adoptiv” al lui Alex Velea, a facut noi declarații despre relația cu artistul, la cateva luni de cand a izbucnit scandalul intre ei. Invitat in cadrul emisiunii de la Pro TV, acesta a marturisit ca nu vrea sa poarte pica nimanui.„Pai fiecare și-a vazut de drumul lui, nu mai vorbim…

- Dupa scandalul cu Alex Velea, care a ținut ocupata prima pagina a tabloidelor, acum se pare ca Lino Golden a ramas singur și trist. Astfel, dupa ce a ieșit din ”relația” cu ”tatal adoptiv”, acum cantarețul ”iși plange amarul” pe internet.