- Federația Rusa anunța, duminica, cum ca aviația sa de vanatoare ar fi interceptat doua bombardiere strategice americane B 52 deasupra Marii Barents. Comandamentul US Air Force are, insa, alta varianta. Kremlin-ul s-a grabit sa anunțe ca duminica, avioanele sale de vanatoare MiG 29 și MiG 31 ar fi interceptat…

- De indata ce avioanele de vanatoare MiG-29 si MiG-31 s-au apropiat, bombardierele strategice americane si-au corectat traiectoria de zbor si s-au indepartat de granita rusa, se arata in nota oficiala.Dupa aceasta manevra de interceptare, care a impiedicat producerea unei incalcari a spatiului aerian…

- Campania electorala pentru alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie s-a incheiat sambata, la ora 7:00. Campania in domeniul audiovizual s-a incheiat deja vineri dimineața. Continuarea campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare dupa incheierea oficiala reprezinta contravenție și este…

- Regimul de la Kremlin se folosea de o fundație din Europa pentru o operațiune masiva de influențare și propaganda activa in 48 de țari din Europa și din lume, relateaza The Guardian. Documente interne scurse au expus activitațile Pravfond, care a folosit fonduri inclusiv pentru apararea in instanța…

- Un incident tensionat din comuna Vedea, județul Giurgiu, atrage atenția asupra unui conflict politic acerb Candidatul PSD pentru funcția de primar in comuna Vedea, Sorin Geanta, a raportat la poliție un incident neplacut care a avut loc recent. Anvelopele utilajelor agricole ale companiei sale au fost…

- Un ziar de propaganda imparțit de UDMR in județul Bihor prezinta o lista cu patru dușmani ai maghiarilor. Ziarul de propaganda impartit de UDMR prin judetul Bihor, „Gyozzenek a magyarok” adica „Sa invinga maghiarii”, prezinta o lista cu cei mai vehemenți naționaliști romani. ”In loc sa-si laude propriii…