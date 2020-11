Stiri pe aceeasi tema

- Doar 27 de piete dintr-un total 514 au ramas închise în urma restrictiilor impuse de autoritati, ceea ce reprezinta 5,25%, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, potrivit Agerpres. "Stadiul de functionare a pietelor agroalimentare, pentru ca exista…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, si-a cerut scuze celor care pana acum vindeau alimente in pietele inchise, precizand ca acestea sunt masuri necesare si trecatoare, si a facut o paralela cu modul in care jandarmii au intervenit violent in Piata Victoriei pe 10 august 2018. Oros a fost intrebat…

- Toti producatorii agricoli de produse romanesti vor avea in continuare acces in piete, da asigurari ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o postare pe pagina sa de Facebook.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați…

- Decizia inchiderii pietelor agroalimentare din spatii acoperite va lipsi populatia de alimente de productie locala, iar cumparatorii se vor orienta spre produse de import, mai putin sanatoase, se mentioneaza intr-un comunicat remis vineri de Alianta pentru Agricultura si Cooperare (AAC), care solicita…

- In contextul inchiderii piețelor agroalimentare, ministrul Agriculturii, Adrian Oros face apel la populație sa cumpere doar produse romanești din marile magazine . Mai mult, Adrian Oros ii asigura pe femieri, ca pana cel tarziu in luna martie, va interveni cu noi reguli in relația contractuala dintre…

- Producatorii agricoli dezaproba masura anuntata de autoritati privind inchiderea pietelor agroalimentare care functioneaza in spatii inchise si a targurilor, considerand ca astfel sunt favorizate supermarketurile si multinationalele, iar agricultorii romani nu vor mai avea unde sa isi vanda recolta.…