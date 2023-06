Stiri pe aceeasi tema

- Ediția 29 a sezonului 11 Chefi la Cuțite, difuzata marți, 30 mai, anunța momente neașteptate in platoul de televiziune. Sorin Bontea a rabufnit la Chefi la Cutite, dupa decizia luata de colegul sau din juriu Catalin Scarlatescu. Nimeni nu s-a așteptat la o astfel de lovitura. „Deci, asta e diabolic”,…

- In cel de-al șaptelea battle, Sorin Bontea și-a folosit o amuleta și a reușit sa ii puna in dificultate pe concurenții celorlalte echipe. De parca proba nu era oricum dificila, juratul a decis sa complice puțin lucrurile pentru ceilalți doi colegi.

- In ediția 25 a emisiunii Chefi la cuțite, Sorin Bontea a folosit o amuleta ce i-a permis sa faca schimb de concurenți. Emoțiile au crescut și mai mult atunci cand atat el, cat și Florin Dumitrescu, au spart bombele și au descoperit ce amulete sunt in interior.

- Elena Ciot Monda, concurenta din echipa lui chef Catalin Scarlatescu, a fost eliminata in ediția 23 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 16 mai 2023. Chef Florin Dumitrescu și-a dat seama ce mișcare urmeaza sa fac chef Sorin Bontea, in curand.

- Tensiunea din primul battle al sezonului crește tot mai multe. Sorin Bontea și Florin Dumitrescu l-au acuzat pe colegul lor ca trișeaza, in urma unor shot-uri pe care voia sa le puna pe farfurie.

- In ediția din acesta seara Chefi la cuțite, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu au fost luați prin surprindere de Gina Pistol. Prezentatoarea TV i-a anunțat pe cei trei jurați ca vor fi nevoiți sa se lupte pentru amuletele din seif.

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, Sorin Bontea și-a adaugat o amuleta prețioasa in arsenalul avantajelor cu care va intra in etapa confruntarilor pe echipe. Invitata la degustare, Alina Ceușan, a ales lasagna in 11 straturi preparata de Chef Bontea, intr-o ediție a show-ului culinar care a inregistrat…

- In ediția 8 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 am putut sa il cunoaștem pe Adrian Hampu, un tanar de meserie bucatar care a reușit sa emoționeze din plin cu dezvaluirile pe care le-a facut despre viața sa. La final, concurentul a primit verdictul din partea juraților.