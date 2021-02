Stiri pe aceeasi tema

- Kelemen Hunor: Obiectivul Guvernului este menținerea unui deficit de 7,1% Kelemen Hunor. Foto: facebook.com/kelemenhunor.rmdsz. Vicepremierul Kelemen Hunor a afirmat astazi, referindu-se la proiectul de buget, ca obiectivul Guvernului este de a menține un…

- Tinta bugetara de 7,1% este una curajoasa, astfel incat sa nu fie afectate nici salariile, nici pensiile, dar nici investitiile, iar sporul va ramane in interiorul venitului lunar, a declarat astazi vicepremierul Kelemen Hunor.

- Vicepremierul Kelemen Hunor a afirmat miercuri, referindu-se la proiectul de buget - care ar urma sa fie facut public miercuri, conform anuntului premierului Florin Citu - ca tinta o reprezinta un deficit de 7,1% ceea ce inseamna ca vor fi mai putine cheltuieli decat anul trecut. El a precizat ca…

- ​Vicepremierul Dan Barna a declarat miercuri ca nimeni nu e mulțumit de bugetul pentru acest an, însa acesta este unul „de responsabilitate”. „​E un buget de care nimeni nu e mulțumit, dar e un buget de responsabilitate, prin care România trebuie sa se așeze pe un traseu…

- ”Este un buget de care nimeni nu este multumit, dar este un buget de responsabilitate, este un buget prin care Romania trebuie sa se reaseze pe directia de repornire economica si de redresare din criza”, a declarat, miercuri, dan Barna, intrebat daca este multumit de bugetul inchis la un deficit de…

- Ultima sedinta de lucru a sefului statului cu membrii Guvernului a fost pe 14 ianuarie, printre subiectele de discutie fiind si campania de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania. Executivul a adoptat miercuri un memorandum privind mecanismul pentru elaborarea pozitiei Guvernului Romaniei cu privire…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat marți ca Partidul Social Democrat nu va participa la ceea ce a numit ”circul ieftin” al consultarilor de la Cotroceni. ”Gașca pierzatorilor a creat o majoritate de conjuctura”, a susținut Ciolacu, spunând ca s-a constituit…

- Dacian Ciolos, copresedinte USR PLUS, a declarat duminica, dupa inchiderea urnelor, ca alianta este pregatita sa poarte negocieri in vederea guvernarii, dar a exclus o colaborare cu PSD. „USR PLUS este acum o forta politica matura, care a dovedit ca poate rezista si poate creste intr-o competitie directa…