- Procurorii DIICOT au retinut in aceasta dupa-amiaza un al doilea barbat, in varsta de 46 de ani, suspectat ca alaturi de Gheorghe Dinca a violat-o pe Luiza Melencu, prima victima a criminalului din Caracal, care a disparut in luna aprilie. Procurorul sef-adjunct al DIICOT, Georgiana Hosu, a precizat…

- Informatii de ultima ora despre cazul Caracal! Complicele lui Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal, a fost retinut! Este vorba despre barbatul cu mainile arse, care la sfarsitul lui iulie a venit in platoul Acces Direct!

- Coincidența sau nu, Gheorghe Dinca a ajuns la DIICOT imediat dupa ce s-a raspandit informația conform careia doua cranii umane au fost gasite ingropate la 35 de kiloemtri de Caracal, de locul unde presupusul criminal le-ar fi ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu.

- Surse judiciare au precizat, pentru Mediafax, ca procurorii DIICOT au solicitat autoritaților din SUA sprijinul specialiștilor FBI in realizarea analizelor ADN in privința Luizei. Cererea procurorilor a fost transmisa intr-un timp foarte scurt de Ministerul Justiției. Procurorii DIICOT au…

- DIICOT anunta ca, joi, activitatile desfasurate la domiciliul inculpatului Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat le-a ucis pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. au fost in cea mai mare parte finalizate, cu referire directa la cercetarea criminalistica. Reprezentantii DIICOT spun ca in continuare…