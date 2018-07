Stiri pe aceeasi tema

- Politista din Gorj, care si-a impuscat mortal mama dupa care s-a sinucis, a fost testata psihologic ultima data in luna mai anul trecut, inainte de a intra in concediu maternal, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).

- O polițista din Gorj și-a ucis mama, pe care ar fi impușcat-o cu arma din dotarea soțului ei, care lucreaza la randul lui in Poliție. Dupa ce a comis crima duminica, femeia s-a sinucis cu aceeași arma. UPDATE 20:35: Polițista din Gorj care și-a ucis mama și apoi s-a sinucis se numește Adela Maria Lapadat.…

- Cine este Adela Maria Lapadat, polițista din Gorj care și-a ucis mama și apoi s-a sinucis. Adela Lapadat era ajutor șef al postului de poliție Transport Feroviar Targu Jiu și de cateva luni se afla in concediu de maternitate. Din primele informații, femeia ar fi intrat in depresie, la scurt timp dupa…

- Un batran de 84 de ani din județul Hunedoara este cautat de salvamontiști dupa ce a plecat ieri dimineața sa caute ciuperci in Munții Valcan și nu s-a mai intors. Vecinii au fost cei care au alertat autoritațile dupa ce au observat ca barbatul lipsește de foarte mult timp. Zece salvatori montani din…