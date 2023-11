Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul reținut in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu nu poate fi arestat preventiv. Dupa audierea acestuia, anchetatorii au ajuns la concluzia ca nu exista probe pentru a propune arestarea lui Laurențiu Lacatușu, un fost boxer care s-a casatorit cu o saptamana inainte de crima de la Sibiu.…

- Laurentiu Lacatusu, in varsta de 31 de ani, unul dintre cei trei suspecți in cazul uciderii milionarului Adrian Keiner, a fost prins de polițiști joi seara, in comuna Valea Stanciului, din județul Dolj. Fost boxer, barbatul lucra de ani de zile in constructii, iar cu o saptamana inainte de crima de…

- Un baiat de 15 ani, dat in cautare de oamenii legii pentru doua furturi, a dat nas in nas cu ei in plina strada. Cazul a avut loc in dimineața zilei de astazi, 16 noiembrie, in sectorul Centru al capitalei, anunța reprezentanții IGC.

- Procurorii au gasit in casa milionarului Adrian Kreiner din Sibiu, ucis acum noua zile, urme ADN care i-ar aparține unui roman acuzat de mai multe infracțiuni in Belgia. Acesta a fost reținut de polițiști.

- Acesta este barbatul care a fost dus la audieri in cazul uciderii lui Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu ucis in propria casa.In aceasta dimineața, au fost facute verificari la doua adrese din Timișoara, acolo unde anchetatorii aveau banuiala ca s-ar afla persoane care ar face parte din cercul…

- Cazul șocant de la Sibiu, de zilele trecute, cand un om de afaceri a fost atacat cu salbaticie in propria casa, barbatul pierzandu-și viața in urma leziunilor suferite, continua sa fie invaluit in mister. Oamenii legii incearca sa dea de urma faptașilor. In tot acest timp, s-a aflat ca anchetatorii…

- Cazul milionarului din Sibiu ucis in bataie de hoți, in propria casa, se complica și mai tare. Noi detalii din ancheta arata ca Adrian Kreiner a fost batut zeci de minute de cei trei barbați cu cagule, inainte ca aceștia sa fuga cu ceasurile de lux ale afaceristului, dar și cu o parte din banii din…