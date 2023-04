Stiri pe aceeasi tema

- 5 reguli de baza pentru ingrijirea parului blond. Ce sa facem sa nu distrugem culoarea! Diana Baicu, specialist in industria de frumusețe profesionala, ne spune principalele reguli de care sa ținem cont in ingrijirea parului blond, astfel incat sa nu distrugem firul de par și sa nu obținem acele reflexii…

- Iata de ce ar trebui sa renunți la consumul de sucuri carbogazoase!1. Sanatatea inimii se va imbunatațiUn studiu realizat de Universitatea Harvard in 2012 a constatat ca bauturile cu zahar cresc riscul unei persoane de a dezvolta boli cronice de inima. Un alt studiu din 2011 a constatat ca bauturile…

- Iata de ce ar trebui sa renunți la consumul de sucuri carbogazoase!1. Sanatatea inimii se va imbunatațiUn studiu realizat de Universitatea Harvard in 2012 a constatat ca bauturile cu zahar cresc riscul unei persoane de a dezvolta boli cronice de inima. Un alt studiu din 2011 a constatat ca bauturile…

- Sa visezi trandafiri roșii poate fi o experiența placuta pentru unii oameni, in timp ce pentru alții dimpotriva. Interpretarea viselor despre trandafiri roșii poate fi facuta in funcție de context, dar și de felul in care se simte persoana care viseaza. Ce simbolizeaza trandafirii roșiiTrandafirii,…

- Oricat de greu ar parea de crezut, culoarea costumului de baie este extrem de importanta și poate, in anumite situații, sa salveze viața unei persoane. Dezvaluirea a fost facuta de o mama și sfatul sau a devenit viral.

- Ce spun unghiile despre sanatatea ta! Citește in continuare pentru a afla ce secrete poți sa afli despre sanatatea ta. In cazul in care detectezi aceste semne, nu ezita sa mergi la medic!Unghii albeUnghiile albe, cunoscute și sub numele de leuconichie, descriu unghiile care sunt parțial sau complet…

- Ce spun unghiile despre sanatatea ta! Citește in continuare pentru a afla ce secrete poți sa afli despre sanatatea ta. In cazul in care detectezi aceste semne, nu ezita sa mergi la medic!Unghii albeUnghiile albe, cunoscute și sub numele de leuconichie, descriu unghiile care sunt parțial sau complet…

- Ce spun unghiile despre sanatatea ta! Citește in continuare pentru a afla ce secrete poți sa afli despre sanatatea ta. In cazul in care detectezi aceste semne, nu ezita sa mergi la medic!Unghii albeUnghiile albe, cunoscute și sub numele de leuconichie, descriu unghiile care sunt parțial sau complet…